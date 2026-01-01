Después de un tiempo lejos del foco sentimental y tras su escandalosa separación de Bautista Bello, Jujuy Jiménez volvió a apostar al amor y decidió hacerlo público en Año Nuevo.

La modelo compartió una serie de postales junto a su nuevo novio, en las que se los ve abrazados, sonrientes y celebrando juntos, dejando en claro que atraviesa un gran presente personal. En una de las historias que publicó, Jujuy fue contundente y sincera: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío. No entiendo nada”, escribió, contenta con esta nueva etapa en su vida.

Pero eso no fue todo. En el posteo principal, la modelo volvió a referirse a este nuevo comienzo amoroso con una frase que rápidamente se llenó de likes y comentarios: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia”, lanzó, confirmando sin vueltas su nuevo estado sentimental.

Foto: Captura de Instagram (@sofijuok) Por: Fabiana Lopez

Las imágenes muestran a Jujuy en un clima íntimo y relajado, vestida de blanco, brindando y besándose con su pareja, una postal que refleja felicidad y un momento personal pleno.

¡Que viva el amor!

Foto: Captura de Instagram Stories (@sofijuok) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ BLANQUEÓ EL IMPORTANTE OBSTÁCULO QUE TIENE A LA HORA DE SER MAMÁ: “ME MUEVE MUCHO”

Sofía “Jujuy” Jiménez se sinceró en Implacables, habló a corazón abierto sobre la maternidad, y reveló cuál es el gran obstáculo que encuentra a la hora de proyectarse como mamá.

“Vi el posteo de Laurita Fernández y me re emocionó. Me sentí muy tocada porque mi mamá todo el tiempo me lo dice: ‘Sofi, ¿por qué no empezás a tener el proyecto?’. Y yo le digo: ‘No sé, mami, en este momento no me está saliendo, no es mi interés, realmente no tengo esa necesidad hoy’”, contó, después de que la conductora contara que congeló óvulos.

Ante la insistencia familiar, Jujuy reconoció que hasta le plantearon la posibilidad de congelar óvulos, aunque esa idea le genera un dilema interno: “Es verdad que hoy existe esa posibilidad, pero me mueve mucho porque no sé si es algo que realmente quiero. Siento que, si me pongo a congelar óvulos, estoy resignando después –quizás- la posibilidad de ser madre”.

Foto: Captura (elnueve)

En su reflexión, Jujuy admitió que hay una parte de ella que sueña con ser mamá, pero con un marco muy claro: “Siempre me imaginé mamá con un proyecto de familia”, expresó.

Jujuy Jiménez: “Siempre me imaginé mamá con un proyecto de familia. Admiro a esas mamás solas, me generan mucha admiración, pero no podría”.

Y cerró: “Admiro a esas mamás solas, me generan mucha admiración, pero no podría. Si puedo elegir, preferiría no”.