Bautista Bello, el exnovio de Sofía “Jujuy” Jiménez, sufrió un accidente en Dubái. El joven estaba jugando al polo cuando recibió un “bochazo” que le fracturó el codo y tuvo que ser atendido de urgencia, ya que el dolor era muy fuerte.

“Estaba jugando al polo en el país árabe y un bochazo le fracturó el codo. Está obviamente muy dolorido, fue atendido de urgencia. Una vez que me llegó el dato hablé con Bautista que me contó algún detalle más. No me quiero imaginar lo que debe haber sufrido esas primeras horas”, reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, aclaró que tuvieron que ponerle un yeso. “Hablé con Bautista y me dijo que luego del accidente el médico del club donde juega le hizo varias radiografías. Ahí se supo el mal diagnóstico. Y se las mandó a su médico de acá. Al día siguiente, fue al hospital americano en el centro de Dubái y ahí le pusieron el yeso”, sentenció, preciso.

EL REQUISITO DE SOFÍA “JUJUY” JIMÉNEZ PARA CONOCER A ALGUIEN

Tras hablar de la situación que vivió con una expareja, Sofía “Jujuy” Jiménez dio en el programa de Telefé el requisito que tiene para conocer a alguien y fue contundente.

“Quiero alguien que trabaje y que esté a mi altura o más arriba, menos no”.

