Este lunes, Sofía “Jujuy” Jiménez hizo un sugestivo posteo donde hizo una referencia a las mujeres “robamaridos”. Esto generó una acusación en redes de la periodista Mel Gadano, esposa del político Alex Campbell. Ciudad se comunicó con las protagonistas del cruce, quienes dieron sus respectivas versiones.

“¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni si quiera queremos uno?”, escribió Jujuy en un largo posteo en Instagram.

Al leer esto, Mel Gadano, conductora de Ver la actualidad (C5N), no se quedó callada y decidió salir al cruce. “Pero lo llamaba al mío insistentemente”, comentó en el Instagram de Jiménez.

Leé más:

LA RESPUESTA DE JUJUY JIMÉNEZ A MEL GADANO

Ante el comentario de Gadano, la respuesta de la modelo no se hizo esperar y así fue que mostró el historial de chats que tiene con el político Alex Campbell, esposo de la periodista.

Ciudad se comunicó con Jujuy Jiménez, que nos derivó a sus stories de Instagram, donde hizo su descargo. “Si hay algo que no soy es ‘roba maridos’. Por algo hice ese comentario la vez pasada en el posteo que lo hice de corazón. (…) Me despierto esta mañana y veo que aparece este personaje que dice que yo le escribo insistentemente a su marido”, dijo.

Foto: Instagram @sofijujuyok

“La googleé para ver quién era, me fijo si tengo algún mensaje del supuesto marido y se los voy a mostrar, porque no voy a permitir que ensucie mi imagen. Yo no tengo nada que ver con esta persona y verán que nunca le respondí ni nada”, agregó Jujuy, que mostró el historia de chats en los que Campbell le comenta sus historias en varias ocasiones.

Captura Instagram Stories sofijuok

Captura Instagram Stories sofijuok

Leé más:

QUÉ DIJO MEL GADANO DE JUJUY JIMÉNEZ

Ciudad también se comunicó con Mel Gadano que, pese al posteo de Jujuy, aseguró: “Yo sé lo que vi”. “Yo hablo de llamadas telefónicas. Tres llamadas seguidas en menos de 30 minutos alrededor de las 20:30. Esto fue en 2023 diciembre aproximadamente”, dijo la conductora y empresaria.

“¿Para qué llamás a un político casado a esa hora? ¡Yo no vi chats entre ellos! Yo solo vi que ella llamó 3 veces seguidas en menos de 30 minutos. Ella nunca va a decir que se metió con un casado, ninguna lo dice y está muy bien, pero que no sean hipócritas”, cerró Mel Gadano.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.