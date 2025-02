A un año y medio de la dolorosa separación de Bautista Bello, Sofía “Jujuy” Jiménez contó cómo está hoy su corazón y reveló cómo está pasando San Valentín en San Juan, provincia a la que fue a grabar un programa para Telefe.

“Ayer conocí a un minero. Estuve con las llamitas. Pero no hay un amor real y verdadero”, dijo la modelo y periodista, en alusión al Día de los Enamorados, en A la Barbarossa.

Y Georgina Barbarossa sorprendió con una humorada hot: “Entre llamita y llamita por ahí va apareciendo, ¿o la llamita de abajo?”. “¡Geo!”, le respondió Pía Shaw, entre risas. Y Jujuy contestó con picardía: “¡Que se encienda la llamita! Claro que sí”.

SOFÍA “JUJUY” JIMÉNEZ CONTÓ SI SANÓ SU CORAZÓN TRAS LA TRAICIÓN DE BAUTISTA BELLO

En junio de 2023, Sofía “Jujuy” Jiménez le puso punto final a su noviazgo con Bautista Bello. El joven fue fotografiado siéndole infiel a la modelo en un boliche.

Desde entonces, Jujuy no volvió a blanquear públicamente ningún romance y Pía Shaw le preguntó por su corazón.

“¿Hoy cómo te sentís? En un día tan especial, ¿estás dispuesta a enamorarte? ¿Estás conociendo a alguien?”, indagó la panelista.

Y Jiménez contestó: “Esta fecha es muy particular, te hace replantear cosas, pensar. Tuve un año súper introspectivo para poder sanar. Me rompí tantas veces el corazón que a veces me desmotivo”.

“Pero hay algo que me dice adentro mío, que es ‘dale, Sofi, tenés 34 años. Obvio que puede llegar de nuevo’. Honestamente no lo estoy buscando”, compartió la modelo.

“¿Pudiste sanar tu última relación?”, le retrucó Pía, sin mencionar a Bautista. Y Sofía contestó: “Sí. Hoy oficialmente puedo decir que estoy bien, tranquila y segura conmigo”.

