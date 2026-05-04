Un nuevo escándalo sacude a Gran Hermano Generación Dorada. A tan solo una semana de su ingreso, Gladys “La Bomba” Tucumana manifestó su intención de abandonar la casa tras un fuerte enfrentamiento con Luana Fernández.

Según se vio en el programa A la Barbarossa, donde Georgina Barbarossa compartió el momento al aire, la cantante se mostró profundamente afectada por los comentarios de la joven influencer, quien estaría celosa de su vínculo con Franco Zunino, con quien tuvo un romance dentro del reality.

Gladys “La Bomba” Tucumana anunció que quiere abandonar Gran Hermano: el escandaloso motivo (captura de Telefe)

En una charla con su compañera Cinzia, Gladys fue contundente y dejó en claro su malestar: “Luana se incomoda constantemente... Tal vez algunas personas pueden soportarlo por un montón de otras cosas y yo no, porque no tengo necesidad de hacer eso”.

Además, marcó la diferencia generacional y su trayectoria: “Tengo 60 años, una vida, una carrera hecha, una familia. Ellas son jóvenes, tienen 23, 28… es otra cosa”.

Gran Hermano: Gladys “La Bomba” Tucumana indignada con Luana

Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando relató el comentario que recibió: “Grave es que alguien te diga ‘vos sos una prostituta y entraste acá a buscar el pito del que también es mi marido’. A una señora de 60 años, el primer día que entró a la casa”.

Indignada, Gladys fue tajante: “No la disculpo un choto, no la disculpo una mierda y no me interesa nada”.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de abandonar el juego: “Yo me siento incómoda y entonces voy a empezar a pedirle a la gente… Gran Hermano, sacame, sacame, sacame y yo me voy”.

El conflicto suma tensión dentro de la casa y pone en duda la continuidad de una de las participantes más fuertes del reality.