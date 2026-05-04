Leo Rizzi volvió a sorprender a sus seguidores con el estreno de “Aquí nadie se puede morir”, una colaboración muy especial con Santi Balmes, el reconocido líder de Love of Lesbian.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y marca el cuarto y último adelanto antes de la llegada de su segundo disco, La Belleza de las Flores, que verá la luz el próximo 8 de mayo.

La canción es una fusión de estilos y sensibilidades: la voz cálida y personal de Rizzi se mezcla con la experiencia y el sello inconfundible de Balmes, una de las figuras más importantes del indie español.

Foto: prensa Leo Rizzi

Juntos, logran una atmósfera íntima que crece hasta volverse luminosa, con un mensaje claro de paz y alivio.

Un mensaje de gratitud y libertad

“Aquí nadie se puede morir” funciona como una tregua, un respiro necesario para dejar atrás los “monstruos” del pasado.

Así, Leo Rizzi continúa la narrativa que inició con sus singles anteriores: “Puro”, “Choque” y “Corazón hinchado”.

La letra lo resume con fuerza: “Ya pasaron de largo misiles y dardos, aquí no se puede morir”. Es un cierre que invita a mirar hacia adelante, celebrando la libertad de simplemente “permitirse vivir”.

La Belleza de las Flores: una pausa ante la vorágine

El nuevo álbum de Rizzi está inspirado en el pensamiento del filósofo Byung-Chul Han y propone una resistencia íntima frente a una cultura obsesionada con la productividad y el rendimiento.

“La Belleza de las Flores” reivindica el valor de lo que existe más allá de la utilidad, como un gesto libre y sin justificación.

Foto: prensa Leo Rizzi

“Ante la rapidez de la comunicación, la profanación de lo sagrado y la confusión entre poesía e información, hago el intento de habitar un limbo de lo bello”, compartió el artista uruguayo.

Una invitación a bucear en lo invisible

Bajo esta premisa, Leo Rizzi invita a sus oyentes a una reflexión profunda: “Buceen en la belleza, la belleza por la belleza; no hay que datificar, no hay que cuantificar, ni mucho menos hay que comercializar con aquello que es invisible, con aquello que es sagrado”.

Con este lanzamiento, el músico reafirma su búsqueda artística y deja la vara alta para lo que será su próximo disco, que promete ser un viaje hacia la contemplación y la libertad.