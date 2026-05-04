El productor argentino Bizarrap protagonizó un encuentro de alto impacto junto a Lionel Messi y el piloto Franco Colapinto.

Considerado una de las figuras más influyentes de la música global, Bizarrap asistió a la carrera y no pasó desapercibido.

En el paddock, el creador de las exitosas “BZRP Music Sessions” coincidió con Messi, ícono del fútbol mundial, cuando fue a saludar a Colapinto en el GP de Miami.

BIzarrap con Lionel Messi y Franco Colapinto.

La imagen de los tres referentes argentinos en un mismo evento generó furor en redes sociales y se volvió viral en cuestión de minutos.

Qué dijo Maia Reficco sobre Franco Colapinto

Franco Colapinto y Maia Reficco (Foto de Instagram)

Luego de hacer pública su relación con Franco Colapinto, Maia Reficco lo acompañó al Gran Premio de Miami. La periodista Ale Martínez habló con la artista argentina: “Muy bien, muy contenta de bancar a Franco”, dijo Maia.

Además, al referirse a la experiencia de vivir de cerca la Fórmula 1, confesó con sinceridad: “Todo. La verdad, yo no sabía mucho del mundo y es un delirio...”.

Ante la pregunta sobre el look elegido para el GP de Miami, Reficco fue contundente: “Me estresé, pero nada, también yo acá no vengo más que a bancar a Franco. Entonces, sí me estresé, también fue divertido, no me quejo”.