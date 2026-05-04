La causa que tiene como protagonistas a la modelo fitness Pamela Pombo y al excapitán de Los Pumas, Patricio Albacete, sumó un nuevo capítulo.

La abogada de la mediática reveló al aire de “La mañana con Moria” que el exrugbier no solo está denunciado por tentativa de homicidio, sino que también habría incurrido en violencia económica durante el matrimonio.

LA PALABRA DE LA ABOGADA EN EL PROGRAMA DE MORIA CASÁN

La letrada Ivana Lorena Crea, representante legal de Pombo, dialogó vía Zoom con el panel conducido por Moria Casán y aportó precisiones clave sobre la causa. La profesional fue contundente al confirmar uno de los puntos más sensibles del expediente: la modelo le habría entregado todos sus ahorros al exjugador de Los Pumas con la idea de construir un proyecto familiar en común.

“Exactamente. Le confió sus ahorros, le dio absolutamente todo su dinero para hacer un proyecto en común, formar una familia, y eso quedó trunco”, sostuvo la abogada ante la consulta de la panelista Nazarena Di Serio. Sobre el monto involucrado, la letrada prefirió mantenerlo en estricta reserva, y adelantó que el estudio se constituirá como parte querellante para que la causa avance con la condena que merece.

CRÉDITO: ELTRECE

EL ORIGEN DE LAS CÁMARAS QUE REGISTRARON LA AGRESIÓN

Otro de los puntos que aclaró la abogada fue el de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, las mismas que registraron las imágenes que hoy son prueba clave del expediente. “Hay cámaras por todos lados y fueron puestas por ambos”, explicó. La representante legal detalló que la instalación nunca tuvo fines de control entre la pareja, sino que respondió al amor de Pamela por los animales. “Las instalaron para ver a las mascotas porque en principio estaban siempre trabajando. Entonces, como había una mascota que estaba rescatada y necesitaba cuidados, las instalaron”, remarcó.

LOS VIDEOS QUE SACARON LA CAUSA A LA LUZ

El caso explotó hace diez días, cuando Yanina Latorre dio a conocer al aire de “Sálvese quien pueda”una serie de videos escalofriantes. En las imágenes se observa al excapitán de Los Pumas insultar, ahorcar y golpear a Pombo en el piso. La personal trainer fue quien envió el material a la producción, en el que también se escuchan insultos y amenazas del exrugbier diciendo que iba a continuar con la agresión. La denuncia formal contra Albacete es por tentativa de homicidio.

Al aire del programa, la propia Pombo describió con crudeza lo que vivió puertas adentro de su matrimonio. “Dejé mi casa hace tres días. Desde septiembre tengo discusiones con mi ex. Me casé en junio. Escaló mucho con la violencia. Yo pensé que me moría”, confesó. La modelo también explicó por qué demoró en separarse: “Por miedo” y por las ganas de “mantener la relación”. “Hicimos terapia de pareja. Puse o pusimos todo”, agregó. Reconoció que el detonante de las peleas eran las infidelidades de él, y describió un cuadro emocional devastador: “Hace siete meses que vivo en alerta, que no como bien, que no duermo”.