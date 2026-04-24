Fue un momento más que estremecedor el que se vivió en el cierre de semana en Sálvese Quien Pueda luego de que se conociera la denuncia que hizo Pamela Pombo por la violencia doméstica contra su exesposo, el exrugbier Martín Albacete.

Yanina Latorre presentó un impactante video donde se puso ver al ex Puma agrediendo verbal y físicamente a Pamela, quien se vio obligada a denunciarlo por tentativa de homicidio. En las imágenes, se escuchó claramente a Albacete insultando a la mediática y amenazándola con seguir golpeándola: “Hija de p...”, dijo el exdeportista, mientras la agarraba y amenazaba de forma escalofriante.

Pombo, visiblemente afectada, relató cómo había sido su calvario: “Dejé mi casa hace tres días. Desde septiembre tengo discusiones con mi ex. Me casé en junio. Escaló mucho con la violencia. Yo pensé que me moría”, confesó en el programa de América, abriendo su corazón sobre los momentos de terror que vivió durante los últimos meses.

Foto: Captura (América)

En su desgarrador testimonio, Pamela también explicó por qué no se había separado antes de su exesposo: “No me separé antes por miedo, las ganas de mantener la relación. Hicimos terapia de pareja”, dijo, con una mezcla de dolor y frustración.

De esta manera, el exrugbier Albacete, conocido por su pasado como integrante de Los Pumas, ahora enfrenta acusaciones gravísimas que no solo lo vinculan a un hecho de violencia física, sino también a una grave amenaza contra la vida de su exmujer.

Si sos víctima de violencia de género llamá al 144.

Foto: Captura (América)

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PAMELA POMBO HABLÓ DE SU MUSCULOSO NOVIO: “SOMOS MUY INTENSOS Y NOS DESTACAMOS POR HACER TODO CON MUCHA PASIÓN”

Tras una irrupción mediática en la farándula, hoy la vida de Pamela Pombo está dedicada al entrenamiento, la buena alimentación y la enseñanza a sus alumnos, pasión que comparte con su pareja Gerardo Repollo, con quien lleva dos años y medio de relación (nota que se realizó en 2016).

"Entreno dos horas por día y llevo adelante una dieta proteica. Más que nada como carnes rojas con papa o arroz, ensaladas, pastas y, sobre todo, mucha fruta. Además tengo tendencia a adelgazar, por eso no puedo dejar de comer", expresó la vedette en diálogo con la revista Paparazzi, donde posó muy acaramelada con su novio en la vía pública, muentras lucian sus (¡más que ejercitados!) cuerpos al sol.

Además, el corazón de la rubia late muy fuerte por un campeón argentino de la Federation of Bodybuilding and Fitness, de quien está muy enamorada: "El primer día que nos pusimos de novios, nos fuimos a vivir juntos. Yo lo había visto dos años antes de que comenzáramos a salir, enseguida me enamoré de su sonrisa. En esos dos años lo googleé y me miré todos sus seminarios, y me di cuenta de que era una persona con contenidos, que no era sólo un musculoso y nada más. Apenas empezamos a salir, además de eso, me enamoró lo hermosa persona que es", contó.

Foto: revista Paparazzi Por: Fabiana Lopez

“Con mi novio hermos formulado un equipo de trabajo en el que somos personal trainers, ocupándonos él de los hombres y yo de las mujeres. Nos encargamos de diagramar las dietas y suplementos naturales de acuerdo con cada caso. Nos preparamos mucho para esto, nos encanta y disfrutamos cuando los alumnos consiguen resultados“, agregó.

Pamela también dio detalles de cómo son como pareja: “Los dos somos muy intensos. Nos destacamos por hacer todo con mucha pasión. Soy de las que piensan que cuando encontrás en la otra persona lo que tanto deseaste, no tenés que dejarlo ir. Tenés que alimentar ese amor día a día. De todas maneras nosotros somos dos fuegos“. Y en cuanto a los celos, cerró: “Nosotros somos muy seguros uno del otro. Reconozco que soy la más celosa en la pareja, pero tampoco al extremo. Somos muy compañeros, vamos a todos lados juntos y nunca nos dimos motivos para desconfiar. Intentamos darnos confianza para no echar a perder este amor tan puro y lindo que tenemos".