La historia de amor de Pamela Pombo (43) y el exintegrante de Los Pumas Patricio Albacete sorprendió a todos por la velocidad en que decidieron casarse el 28 de diciembre, y por la particularidad de que la fiesta fue recién este fin de semana.

“Nos conocimos hace como cinco años en el gimnasio, pero en ese momento cada cual estaba en su historia. No pasó a más de un hola cada vez que nos cruzábamos. Y creo que ambos tuvimos otras parejas en medio”, comenzó su relato a Ciudad.

“Pero la verdad, coincidimos ambos solos hace ocho meses. Fue recién el 28 de octubre que nos pusimos de novios”, continuó.

Patricio Albacete (Foto: Reuter)

-¿Les gustaría buscar un bebé?

-Yo jamás tuve el deseo de ser madre. No es algo que tampoco sueñe él, así que no.

-¿Cómo va a ser la luna de miel?

-En marzo estuvimos un mes recorriendo EE.UU. así que por ahora no vamos a viajar pero si tenemos pensado en unos meses hacer otro viaje. ¡Quizás Europa!

-¿Lo conocías de antes como parte de la Selección Argentina de Rugby?

-¡Creo que el Rugby es el único deporte que jamás me interesó! Y además yo no sabía quién era el.

Pamela Pombo y Patricio Albacete.

-¿Patricio sabía quién eras?

-El siempre supo quién era yo. Y de mi paso por el ambiente artístico.

-¿Cómo fue esa propuesta de matrimonio tan rápida?

-La propuesta fue tomando mates. Tipo “yo me casaría con vos”, y “yo también me casaría con vos”. Sacamos fecha y a las 48 horas me avisó que había re confirmado el turno en el civil.

-¿Son celosos?

-Tenemos tanto diálogo que no tuvimos peleas por celos. Ambos sabemos que hay gente que siempre nos busca, pero nosotros solo vemos la actitud de nosotros no de los demás.

-¿Por qué tantos meses de diferencia entre la boda y la fiesta?

-El amor y la intensidad que nos caracteriza hizo que nos casemos ya por civil, pero quisimos preparar con tiempo la fiesta.