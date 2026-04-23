El cruce entre Paula Chaves y Ximena Capristo sigue dando que hablar, y ahora quien se metió de lleno fue Sabrina Rojas, que no esquivó el tema y dejó en claro de qué lado está.

En una nota que dio a Los Profesionales con Flor, el ciclo que conduce Flor de la Ve por elnueve, Sabrina se mostró sorprendida por la vigencia del conflicto: “Me sorprende que sigan surgiendo cosas, hace tantos años que no nos vemos todas. Como que me sorprende que algo no caduque”, comenzó diciendo.

A la hora de tomar postura, fue sincera pero cuidadosa: “Tengo una amistad desde hace muchos años con Paula. No quiero desmentir a Ximena, pero al mismo tiempo me parece muy extraño que Paula pueda hacer un chiste o referirse con un niño así”, lanzó, dejando entrever su inclinación.

Foto: Captura (elnueve)

Sin embargo, aclaró que no fue testigo directo de los hechos (Capristo aseguró que Paula hizo un chiste sobre su hijo Félix, fruto de su relación con Gustavo Conti): “No lo sé, yo no estaba ahí. No quiero opinar mucho porque es agrandar un tema que, para nosotras, por lo menos para Paula y para mí, ya está”.

Además, Rojas reveló que mantiene buen vínculo con ambas partes: “Con ‘la Negra’ tengo buenísima relación. Me la cruzo en el fútbol y todo, pero nunca tocamos el tema. Tal vez deberíamos algún día tocarlo”.

Foto: Instagram (@chavespauok)

Incluso deslizó que hay versiones cruzadas: “A veces ‘la Negra’ cuenta cosas que yo desconozco o siento que las tiene tergiversadas”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro por qué le cuesta creer en las acusaciones hacia Chaves: “Con lo que ama la maternidad, lo que le significan los niños, no la creo capaz ni de hacer un chiste. Pero como dije, yo no estuve ahí. Siento que Xime se contradijo en un par de cosas. Encontré contradicciones, pero no la quiero desmentir porque no estaba ahí”, cerró.

Foto: Instagram (@ximecapristo)

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XIMENA CAPRISTO REDOBLÓ LA APUESTA Y LE RESPONDIÓ A PAULA CHAVES: “¡NO TE HAGAS LA MOSQUITA MUERTA!”

El escándalo entre Ximena Capristo y Paula Chaves está lejos de terminar. Luego de que la modelo negara haber hablado mal del hijo de la exparticipante de Gran Hermano, la panelista de Sálvese Quien Pueda salió con los tapones de punta y redobló la apuesta con una respuesta cargada de tensión ¡e insultos!

Todo comenzó cuando Paula rompió el silencio a través de Yanina Latorre en el ciclo de América, donde fue tajante: “¡Por Dios! Es gravísimo lo que cuenta. Jamás haría, ni opinaría, ni diría nada de un menor. Te lo juro por mis hijos”, expresó, intentando despegarse de las acusaciones.

Además, la modelo marcó distancia del conflicto y deslizó críticas hacia Capristo: “Nuestro vínculo siempre fue con Gustavo Conti. Todos los años dice o hace algo por el estilo y no sé por qué. No entiendo por qué ella hace y dice esto”, lanzó, visiblemente molesta.

Foto: Instagram (@ximecapristo)

Pero lejos de apaciguar las aguas, las declaraciones encendieron aún más la polémica. Desde el mismo programa, Capristo recogió el guante y sostuvo su versión sin dudar: “Esa frase desafortunada que ella dijo sobre mi hijo, yo no la voy a decir porque el día de mañana le van a hacer bullying”, explicó.

Ximena Capristo: “¡Vos sabés que lo dijiste! No te hagas la pelot... ahora porque muchos del medio sabemos quién sos. Que te hagas la mosquita muerta no quiere decir que lo seas. ¡Así que hacete cargo!”.

Y cuando parecía que bajaba el tono, llegó el bombazo. Indignada, Ximena disparó sin filtro contra Paula: “¡Vos sabés que lo dijiste! No te hagas la pelot... ahora porque muchos del medio sabemos quién sos. Que te hagas la mosquita muerta no quiere decir que lo seas. ¡Así que hacete cargo!”, cerró, filosa.