La fuerte caída de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada, que la obligó a abandonar el reality, llevó a Ximena Capristo a empatizar con la actriz y recordar un accidente propio que vivió años atrás en televisión.

Todo ocurrió en SQP, cuando la panelista rememoró el día en que perdió dos dientes tras golpearse de cara en uno de los programas que conducía Marley en Telefe. Sin embargo, el tono de su relato terminó generando una reacción inesperada en el estudio.

Ximena Capristo recordó cuando perdió dos dientes en un accidente (captura de América TV)

Ximena Capristo recordó cuando perdió dos dientes en un accidente y Yanina Latorre estalló de la risa

“Esto es muy doloroso, a mí me pasó. Yo perdí dos piezas dentales. Estuve semanas comiendo con pajitas”, contó Ximena, sorprendiendo a todos.

“¿Vas a llorar? ¿Vos te caíste en Gran Hermano?”, le preguntó Yanina Latorre, descolocada. Y Capristo respondió, seria: “Perdí dos piezas dentales”.

Fue entonces cuando Yanina estalló de la risa, al igual que sus compañeros Nicolás Peralta y Martín Salwe.

Ximena Capristo recordó cuando perdió dos dientes en un accidente (captura de América TV)

“La palabra ‘dos piezas dentales’…”, repitió la conductora, completamente tentada.

Lejos de frenar, Capristo siguió con los detalles: “Yo tuve 10 puntos en la boca, fue en El Muro de Marley. Los dos dientes se me incrustaron en la boca. Es tremendo el después”.

Entre risas, Latorre retrucó: “¿Qué teclas perdiste?”. “Estas dos centrales”, respondió Ximena, señalando su sonrisa.

El momento cerró con humor cuando Yanina lanzó: “Ponchen a Martín, que se ríe. No me ponchen a mí que quedo mal”, en medio de un clima totalmente descontracturado.