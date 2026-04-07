Si bien no suele hablar muy bien de Wanda Nara pese a haber sido su principal fuente de información en el Wandagate, Yanina Latorre se animó a trabajar con ella en MasterChef Celebrity y ahora volverá a hacerlo en breve en un nuevo proyecto.

La conductora de SQP reveló este martes que en breve le llegará el guion de la serie vertical que la mediática está a punto de empezar a grabar con Maxi López como coprotagonista, y en la que, según ella, tendrá un papel destacado.

Foto: Instagram (@yanilatorre y @wanda_nara)

Todo comenzó mientras Yanina revelaba que Telefe tiene planeado adelantar la final de Gran Hermano y apoyarlo con Popstars para mejorar su rendimiento con el fin de adelantar el inicio de la próxima temporada de MasterChef Celebrity, ocasión que le permitió contar que “cerró algo” con el canal de las pelotas.

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“La semana que viene empieza a grabar la serie vertical. El guion me llega el fin de semana para estudiarlo y el martes grabo”, dijo Yanina, que confesó a pedido de sus compañeros que su personaje va a ser similar a sí misma, aunque con un nombre de fantasía.

Además, Yanina reveló la llamativa ausencia de Kennys Palacios, fiel asistente de Wanda, y advirtió que la mediática no le hizo campaña para que permanezca en Gran Hermano, de donde fue eliminado hace dos semanas. “No lo banca nadie. Ella no pidió un voto para Kennys”, señaló la conductora.

Yanina Latorre compartirá pantalla con Wanda Nara y Maxi López (Fotos: capturas Telefe)

Pese a su reticencia a contar detalles de la ficción, Yanina no pudo consigo misma y reveló que la producción quiere terminar de grabar los 30 episodios de un minuto y medio cada uno para el final de la semana que viene, tras lo cual Wanda comenzará a filmar su película en Uruguay. Finalmente, Yanina contó que es probable que los hijos de Wanda Nara y Maxi López sean parte del elenco.

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