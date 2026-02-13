Otra maniobra de Wanda Nara complicó a Mauro Icardi, ya que lo que se suponía que sería un divorcio exprés en Italia se postergó para el 25 de marzo, con la esperanza de la jueza de que lleguen a un acuerdo por las buenas.

El conflicto es que Wanda reclamó “dos millones de euros” en concepto de “compensación económica”, contó Marina Calabró con una copia del expediente en la mano.

La periodista precisó que “Mauro presentó todo lo que es su facturación de fútbol, y que Wanda también presentó todos sus ingresos”, aunque “hay un desequilibrio”.

Marina Calabró con el expediente de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Por eso, lo que se discute es un pago único “o una suma mensual que tendría que pagarle Mauro a Wanda hasta que ella se case con otra persona o hasta que se muera”, de ahí la oposición de Icardi.

Cómo se definiría el divorcio de Wanda y Mauro

“No es que si no se ponen de acuerdo en ese número de compensación económica no se van a divorciar nunca. La jueza va a llegar un momento que va a decir, déjense de jorobar, fijo que le pague tanta plata o fijo una cuota de tanta plata por mes”.

El expediente de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia.

Por otra parte, en su presentación Mauro asegura que “Wanda es plurimillonaria” y “pide rediscutir la división de bienes”, aunque la jueza no le daría cabida porque ese asunto quedó cerrado hace tres años cuando ambos firmaron en pleno uso de sus facultades.

Al final, Calabró aseguró que hasta mayo no saldría la sentencia de divorcio, por lo cual Wanda Nara seguiría interfiriendo en el casamiento de Mauro Icardi y China Suárez.