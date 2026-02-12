El WandaGate volvió a estallar y esta vez el escándalo cruzó fronteras. Todo arrancó con un video viral que supuestamente mostraba a Mauro Icardi besando a una mujer en una fiesta en Turquía. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado: el protagonista del video no era el delantero del Galatasaray, sino un compañero suyo llamado Enzo.

Guido Záffora mostró en DDM las pruebas y aseguró que detrás de la filtración hubo una “gran emboscada” orquestada por Wanda Nara y sus “infiltrados”. Según el periodista, el objetivo era claro: “desestabilizar la relación” de Icardi con la China Suárez para que no concreten su boda tras el divorcio, que saldría entre marzo y mayo del 2026.

Todo explotó cuando Wanda Nara publicó un mensaje en X, donde hizo referencia a la fiesta de Lucas Torreira, compañero de Icardi en el Galatasaray. En ese posteo, Wanda deslizó que el delantero la llamó de madrugada y sugirió que estaba “borracho”. El mensaje encendió las alarmas y el video comenzó a circular con fuerza en las redes.

REVELARON CÓMO FUE EL PLAN DE WANDA PARA INFILTRARSE EN LA FIESTA DE DONDE OBTUVO LOS VIDEOS DE MAURO ICARDI

Záffora detalló que el video viral correspondía a otro futbolista del plantel, pero que “quisieron hacerlo pasar como que era Icardi”. Para el entorno del delantero, la difusión no fue casual y apuntó directo a Wanda: “El plan es desestabilizar la pareja”, sostuvo el panelista.

En medio del escándalo, Záffora reveló que Mauro Icardi y la China Suárez ya piensan en el futuro juntos. Según contó, la pareja está convencida de que el divorcio con Wanda Nara saldrá entre marzo y mayo en Italia. Y el delantero ya tomó una decisión: “Ahora lo que quiere Mauro es dar un paso adelante, quiere casarse y tener hijos con ella”.

La actriz estaría en la misma sintonía. “Ella está dispuesta y contó sus deseos de volver a ser madre. Quieren festejar el amor, sienten que están en un buen momento”, agregó el periodista. Esa información, según Záffora, “habría llegado a los oídos de Wanda”.

Mientras tanto, en Turquía el clima se volvió insostenible. Záffora contó que Icardi llamó a Lucas Torreira porque en el grupo creen que hubo un “infiltrado” en la fiesta. “Hubo una caza de brujas para averiguar quién era la persona que estuvo en la fiesta y vio todo”, relató.

El objetivo no era probar que el del video no era Icardi, sino descubrir quién filtró las imágenes. “Por un llamado de Icardi, llamaron a todo el mundo para ver quién filmó el video, porque sospechan que esa persona tendría por amiga a Wanda Nara”, lanzó Záffora, sumando más leña al fuego.

Finalmente, el panelista explicó que, tras una exhaustiva búsqueda, la búsqueda de Icardi dio sus frutos. “La que filmaba el video es la novia de una persona que estaba ahí y seguía a Kennys Palacios, y Enzo (la persona que confundieron con Icardi) lo sigue también”. La novela suma capítulos y promete seguir dando que hablar.

