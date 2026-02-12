El mismo día en que volvió a estallar la polémica entre Mauro Icardi y Wanda Nara, en la que China Suárez quedó en medio del fuego cruzado, Moria Casán sorprendió al contar que se comunicó en privado con Eugenia y reveló detalles de la charla.

La One compartió la conversación en su programa de eltrece, La Mañana con Moria, donde dejó en claro su postura frente a la mediática historia.

Captura de pantalla de eltrece, La Mañana con Moria.

Qué habló Moria Casán con la China Suárez en plena guerra con Wanda Nara

“Les cuento que estuve hablando con la Chinita anoche, que está contenta de estar en el país, está feliz con todo lo que está ocurriendo con su carrera, con su vida, feliz con la campaña, feliz con todo”, comenzó relatando.

Además, adelantó una posible entrevista futura: “Y me dijo que apenas llegue a Estambul, va a hacer todo lo posible para que podamos tener una charla con Mauro Icardi. Será bien recibido y nos encantaría”.

Fiel a su estilo, Moria también expresó su mirada sobre la relación entre la actriz y el futbolista. “Acá yo soy fan de la pareja y creo en ese amor. Pese a todos los inconvenientes, todo el rally de obstáculos, creo que si empezó como sexo, no sé si empezó esa noche en París, me parece que después triunfó el amor”, opinó Moria.

Y cerró con una reflexión contundente: “Yo creo, y también hay que dar posibilidad a la gente de que sea feliz”.