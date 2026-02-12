El aporte de Moria Casán para que todos puedan disfrutar de un buen Día de los Enamorados, que encima cae sábado, fue enorme y a puro humor ya que hizo una brujería en vivo con un calzón usado y se cortó la luz en vivo.

Todo comenzó cuando la duendóloga explicó el “ritual que hacía la hechicera del barrio”.

“Toda señora que quiera estar bien sexualmente y en todo sentido se agarraba un huevo crudo, el calzón usado del hombre para que tenga la energía de la persona”, aclaró Liliana Chelli ante la incontenible risa de la conductora de La Mañana con Moria.

Boxer blanco en mano, la mujer precisó el procedimiento para lograr virilidad en la pareja: “Se pasaba siete veces en forma de cruz, por adelante y por atrás, y se decía: Caliente, caliente, manténganse la fuente”.

Moria Casán hizo el ritual del calzón y el huevo en vivo

Mientras todo eso pasaba se cortó la luz en el estudio de eltrece por dos segundos, como para creer o reventar.

En ese punto, Moria enfatizó: “Los mantras hay que hacerlos bien, porque sino el huevo no rinde. Menos el calzón, menos que menos lo que va adentro”.

Hasta que la One se acercó a la duendóloga para hacer ella misma el hechizo de pasión. “Mirá, Mo, se mueve el huevo”, aseguró Lili con el producto de la gallina en la mano y la tentada de la conductora.

La duendóloga y Moria Casán.

Entonces, Moria se puso encima el “calzoncillo de marido sin lavar, con las feromónas, para que rinda”, repitió la fórmula con la oración y la cruz siete veces por lado, y remató: “Con esto tenés que tener sexo toda la noche”.

Al final, Moria Casán subió la apuesta: “La mujer tiene que saber hacer buen sexo oral, que no es fácil. Los hombres también, porque son fatales”.