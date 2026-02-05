El esfuerzo de Moria Casán por recrear el ritual de la banana sin estallar de risa fue heróico, pero la diva no pudo con su genio y lanzó algunos chistes picantes en vivo mientras seguía las instrucciones de la duendóloga: “Esto queda meme”.

“Es uno de los ritos que más cumple. Vos querés algo rápido, agarra una banana”, arrancó Lili Chelli.

“Para pelar la banana hay que pelarla desde acá arriba, bien y despacio”, continuó la experta en alusión a evitar arrancarla desde el tallo.

Moria Casán y el ritual ancestral de la banana, junto a la duendóloga Lili Chelli.

Ahí, Moria se tentó y repasó: “Estamos mandando unos tips. La banana por el otro lado, la pelás por la puntita y después la tenés que tirar para darle de comer a los duentes. Es complicado, ja, ja”.

“Primero hay que bendecir la banana. Si la señora que está en la casa lo hace le da una suerte impresionante”, corrigió la duendóloga descostillada de carcajadas por los comentarios y señas que se multiplicaban detrás de cámara.

Moria Casán y el show de la banana en vivo

Hasta que Moria se acercó a la mujer para aprender a pelar la banana: “Cuando veo una me levanto y camino”.

Se bendice con el dedo índice y el mayor con la oración “levántate y anda, bendigo la banana”, haciendo la señal de la cruz. “Siempre bendecimos para que nos caiga bien lo que comemos”, agregó Lili.

“Para que cumpla la banana, se hacía una incisión en el medio, como si fuera una canoa. Ahí se colocaba el papel con el pedido dentro de la banana. Se volvía a bendecir, se apretaba fuertemente con las dos manos para poder intencionar mucho más y se enterraba. Si antes te la comías funcionaba mucho más”, aclaró la mística.

Pícara, Moria bromeó: “Lo que sos agarrando fuerte la banana, esto queda meme”.

Al final, Lili Chelli contó que para atraer el amor se debía “untar la banana con miel”, repitiendo los pasos anteriores y cerró: “La tenías un par de días y la enterrabas también”.