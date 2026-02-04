Moria Casán quedó impactada en su programa La Mañana con Moria cuando vio la imitación que hizo Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, de sus monólogos. La One se mostró fascinada y no dudó en llenarlo de elogios: “¡Ese chico lo amo! Pero cómo se sabe todo, no puedo creer. Qué talentoso”.

Durante el ciclo de eltrece repasaron el video donde el joven se animó a recrear uno de sus clásicos cuces en televisión durante la época del Bailando, donde protagonizaba momentos inolvidables con otras figuras del espectáculo argentino.

Moria Casán impactada por cómo la imitó Dante Ortega (Foto: captura de eltrece).

Mientras lo veía repetir palabra por palabra tal cual se la escuchaba a la diva, celebraba entre risas y a la vez se mostraba impresionada por la habilidad de Dante: “¡Qué largo, que genio, me lo encontraba en el Bailando, es re fan mío, es un monólogo impresionante“.

CUÁNDO NACIÓ EL VÍNCULO ENTRE MORIA CASÁN Y JAVIER MILEI

Tras revelar que el presidente de la Nación la llamó por teléfono, Moria Casán aprovechó para contar el vínculo de años que tiene con Javier Milei: “Siempre hemos hablado desde que venía a Incorrectas, siempre hemos tenido buena onda. Hablamos de la Kabbalah, porque él también la practica, obviamente, con sus amigos y todo”.

La conductora de eltrece también destacó el gesto del presidente: “Le agradecí, se sintió muy halagado. Me dijo que cuidé a Fátima, que la entrevista fue de lo mejor”.

