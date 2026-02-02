La China Suárez no se guardó nada y, en una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria, lanzó una confesión que dejó a todos boquiabiertos: mujeres casadas le envían mensajes, fotos y videos a Mauro Icardi, y muchas de ellas después la critican en televisión.

“¿Sabés la cantidad de casadas que le escriben a Mauro?”, disparó la actriz, dejando en claro que está al tanto de todo lo que pasa alrededor del futbolista.

“Las veo a todas, las conozco a todas y él me lo muestra y yo le muestro”, agregó, y aclaró que no tiene intención de exponer a nadie: “A mí no me interesa, nunca me metería en eso, no voy a exponer a ninguna, así que que se queden tranquilas”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Son las primeras en salir a criticar”: la China apuntó contra la doble moral

Lejos de quedarse callada, la China Suárez fue por más y aseguró que muchas de esas mujeres que buscan a Icardi son las mismas que la critican públicamente.

“Yo veo todo, él es el primero en mostrarme ‘che, mirá que me escribió’, ‘mirá lo que me puso’. Yo me cago de risa, y yo también le muestro a él, tenemos esa confianza”, contó.

Mirá lo que dijo la protagonista de Hija de Fuego, la venganza de la bastarda (lunes a viernes 21.15 en eltrece)

La actriz recordó situaciones vividas en Argentina, especialmente en salidas nocturnas. “Le mandan muchas fotos, muchos videos. Nos ha pasado en Tequila, en el boliche donde íbamos mucho cuando estábamos en Argentina”, relató.

Incluso, detalló que “dos o tres que estaban siempre ahí, yo estaba con Mauro. Venía un amigo y le decía ‘che, dice tal que se quiere ir con vos después de acá’”.

Foto: Captura (eltrece)

A pesar de todo, la China aseguró que se toma la situación con humor y confianza: “Y yo me cago de risa. Ellas pueden hacer lo que quieran, yo confío en Mauro y si Mauro algún día agarra viaje o me hace una que no me gusta, no me ve más y se termina. No las voy a quemar, no me importa”.

La China Suárez habló de su relación con Icardi y respondió a las críticas

Durante la charla, Moria Casán le recordó el inicio de su relación con Icardi y el rótulo que les pusieron en ese momento. “Ustedes empezaron, el título era él, el infiel y vos, la amante”, le planteó la conductora. La China fue tajante: “Mauro estaba dentro de su casa separado”.

Además, negó haber sido parte de una relación paralela sostenida en el tiempo. “Fue una sola vez y después no nos vimos durante muchos años. Una relación de amantazgo es una relación sostenida en el tiempo y no es algo a lo que yo me vaya a prestar”, afirmó.

Por último, la actriz volvió a insistir en la confianza que tiene en su pareja y en su límite personal: “Yo confío ciegamente en él. El día que hace algo que no me gusta, se terminará todo y listo”, concluyó.