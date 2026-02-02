Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista picante en Puro Show, donde no esquivó una de las preguntas más delicadas del conflicto que la rodea desde hace años: si cree o no que Wanda Nara sigue enamorada de Mauro Icardi.

Con tono directo, Fernanda Iglesias fue al hueso con su consulta: “Quiero que te la juegues. ¿Vos creés que Wanda sigue enamorada de Mauro?”, le preguntaron sin rodeos. Lejos de engancharse en la polémica, la actriz respondió con una mezcla de distancia y firmeza: “No lo sé. No me incumbe tampoco”, sentenció, marcando un claro límite.

Pero inmediatamente dejó en claro dónde está parada emocionalmente hoy: “Yo te puedo decir que yo sí, que yo estoy perdidamente enamorada”, lanzó, sin dudar.

El momento más descontracturado llegó con una frase tan inesperada como contundente, fiel a su estilo frontal: “Mauro deja la vara muy alta. Si el día de mañana me separara de Mauro, me querría cortar los huevos que no tengo”, lanzó, generando risas y sorpresa en el estudio.

China Suárez: “Mauro deja la vara muy alta. Si el día de mañana me separara de Mauro, me querría cortar los huevos que no tengo”.

LA CHINA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ POR PRIMERA VEZ DEL FAMOSO TUIT QUE LE DEDICÓ WANDA NARA

Después de años de silencio, Eugenia “la China” Suárez habló como nunca antes del episodio que marcó un antes y un después en su vida pública: el tuit que le dedicó Wanda Nara en 2021 y que la señaló con una frase que quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino: “otra familia que te cargaste por zorra”.

En La Mañana con Moria, la actriz aceptó hacer una retrospectiva y contó cómo atravesó ese momento, lejos del foco que estuvo puesto casi exclusivamente en el matrimonio de Wanda y Mauro Icardi y ella había quedado como la tercera en discordia: “Por algo estamos con abogados y hubo juicios y todo, que hasta hoy en día siguen”, aseguró, dejando en claro que las consecuencias no fueron solo mediáticas.

La China explicó que, mientras todo sucedía, intentó seguir adelante: “Yo seguía trabajando, seguía haciendo mi vida y nada, y el tiempo pasó. Pero sí: puse abogados y le hice juicio a quien se lo tenía que hacer”, relató.

Por último, ante la consulta directa sobre si perdió trabajos a raíz de ese conflicto, la entrevistada cerró, contundente: “Sí, hubo una o dos marcas. Y eso también está en el juicio”.