Tras el reciente cruce con Mauro Icardi en las redes sociales, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez, no fue por una pelea directa ni por una frase explosiva, sino por un posteo que despertó todo tipo de interpretaciones y que, para muchos, podría incomodar a Eugenia “la China” Suárez.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria sorprendió al dedicarle un mensaje público a Eugenia Tobal por la publicación de su libro “Esa nueva piel. Sobre la maternidad, el duelo y sus alrededores”. Wanda compartió la imagen de la portada y escribió sin vueltas: “Qué hermosa sos, Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza. Se los recomiendo”.

Si bien el mensaje parecía, a simple vista, un reconocimiento sincero, no tardaron en aparecer las sospechas. Para muchos usuarios, el elogio esconde algo más que admiración literaria y funcionaría como una indirecta directa hacia la China, con quien tanto Wanda como Tobal tienen una historia en común.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

El título del libro deja entrever que la actriz aborda uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de un hijo, fruto de su relación con Nicolás Cabré. En ese contexto, el gesto de Wanda fue leído por algunos como una forma de reflotar viejos capítulos del pasado, con un guiño nada inocente hacia su histórica enemiga.

La historia entre Eugenia Tobal y la China Suárez se remonta a varios años atrás, cuando la actriz inició una relación con Cabré mientras él aún estaba casado con Tobal.

Foto: Captura de Instagram Stories (@eugeniatobal) Por: Fabiana Lopez

WANDA NARA VOLVIÓ A DECLARARSE SOLTERA Y REVELÓ QUÉ EDAD TIENE QUE TENER UN HOMBRE PARA CONQUISTARLA

Wanda Nara volvió a ser noticia tras referirse, una vez más, a su situación amorosa. Lejos de los rumores y especulaciones, la conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que está soltera (tras ponerle punto final a su noviazgo con Martín Migueles), y se animó a revelar qué rango de edad debe tener un hombre para llamar su atención.

Todo se dio durante una divertida conversación con Evangelina Anderson e Ian Lucas, donde Wanda no esquivó ninguna pregunta. Ante la consulta sobre si sigue soltera, la presentadora no dudó: “Sí”, atinó a decir.

Pero eso no fue todo. Después de Ian asegurara que tiene amigos para presentarle, la empresaria reparó en un detalle especial: “¿En serio? ¿Pero de tu edad no?”, quiso saber. Pero el joven de 26 años fue contundente: “No, más grandes”.

Foto: Captura (Telefe)

Finalmente, cuando le preguntaron directamente qué edad le gusta en un hombre, fue clarísima: “A ver, entre 30 y 45 años”, cerró, en medio de esta nueva etapa de su vida.

¡Para tomar nota!