Wanda Nara estalló en las redes sociales tras la difusión de una noticia que generó una fuerte polémica y que involucró a dos de sus hijos en un video viral que circuló en redes sociales y que habría despertado la atención de Prefectura Naval Argentina.
La información comenzó a tomar fuerza luego de que Santiago Sposato, panelista de A la tarde, asegurara que los chicos que aparecían manejando una moto de agua serían hijos de Wanda Nara y que Prefectura estaba analizando el material para determinar si existían irregularidades o responsabilidades legales.
El tema fue presentado incluso como “último momento” en el programa, lo que rápidamente generó repercusión y la reacción inmediata de la propia Wanda.
Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), la empresaria fue contundente y furiosa al desmentir la versión: “No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan?”, escribió, sin filtros.
Lejos de quedarse ahí, Wanda aportó su versión de los hechos y apuntó directamente contra el ciclo de América: “Mi moto es verde. Y mis hijos solos jamás fueron en moto”, aclaró, desmintiendo punto por punto la información que había circulado.
Wanda Nara: “No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan? Qué ridículos hacer un programa con mentiras o sin pruebas”.
Visiblemente molesta, también cuestionó el tratamiento mediático del tema: “Qué ridículos hacer un programa con mentiras o sin pruebas”, disparó.
Y cerró con una frase que dejó en evidencia su enojo con ciertos medios: “Ojalá que aclaren sus mentiras porque después se ofenden cuando no les doy notas”.
LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI VOLVIERON A MOSTRARSE JUNTOS TRAS EL ESCÁNDALO CON WANDA NARA
Pasó apenas una semana desde el último y escandaloso capítulo del enfrentamiento público entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Pero el futbolista parece estar muy concentrado en sus días en Turquía junto a su pareja, Eugenia “la China” Suárez.
Tras varios días de aparente calma, quien reapareció en escena fue la actriz, quien eligió mostrarse feliz y enamorada junto a su novio, con una postal que dio que hablar.
La China compartió una foto abrazada al futbolista dentro de un ascensor, ambos con look deportivo y sonrisa cómplice. El mensaje fue corto pero contundente: “A entrenar juntitos”, escribió, en Instagram Stories, acompañado por un emoji de un corazoncito y un bracito mostrando un músculo.
El posteo -que fue reposteado por el jugador- llegó en un contexto particular para Icardi. El delantero del Galatasaray se mostró entrenando apenas un día después de haber jugado solo cinco minutos en el partido frente al Manchester City por la Champions League, encuentro que terminó con derrota 2 a 0 para el equipo turco.
¡No se despegan!