Febrero arrancará con el debut de Hija del Fuego, la venganza de la bastarda en el prime time de eltrece, por lo que Wanda Nara se habría comunicado con las autoridades de Telefe para prepararse para la batalla por el rating.

“El pedido muy efusivo”, fue de la propia conductora de MasterChef Celebrity, contó Daniel Ambrosino.

Según el periodista de Intrusos, Wanda exigió: “¡Quiero que cambien el horario para competir directamente con la China!”.

Hija del Fuego, La Venganza de la Bastarda.

“¡La quiero aplastar!”, habría rematado Wanda en alusión a la China, en una mezcla de pánico, inseguridad y orgullo.

Cómo es Hija del Fuego, la venganza de la bastarda

En ese punto, Adrián Pallares recordó: “Antes de Masterchef está Pasapalabra (con Iván De Pineda), que podría estar después. Es un comodín que se puede mover, pero que también le deja un piso de rating lindo a Masterchef. No es lo mismo salir del piso del noticiero”.

“La verdad que la historia de Clara / Leticia (N del R: por las personalidades diferentes que adopta María Eugenia Suárez), que vuelve al pueblo, donde le han hecho maldades increíbles es tremenda. Pero no es que se va a vengar. ¡Se va a vengar con todo!”, halagó Pallares a la ficción que produjo Adrián Suar para Hulu y lleva a eltrece.

Foto: Captura (Telefe)

“Son 22 capítulos que hay que ver si los los fragmentan. Porque capaz que le ponen una tanda y hacen un capítulo de media hora, con escenas del capítulo anterior y escenas del próximo. Así dura tres meses”, cerró Adrián Pallares sobre la competencia de la China Suárez y Wanda Nara.