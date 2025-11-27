La espera terminó: Hija del fuego: la venganza de la bastarda ya desembarcó en Disney+ con todos sus episodios y una trama que no da respiro.

Protagonizada por Eugenia China Suárez, la serie mezcla drama, thriller y romance en un escenario tan imponente como peligroso: la Patagonia argentina.

La historia gira en torno a Clara, una mujer que regresa a su pueblo natal bajo el nombre de Letizia para ejecutar un plan de venganza que lleva años gestando.

El asesinato de su madre y la traición de los poderosos del lugar marcaron su infancia y la empujaron al exilio en España. Ahora, vuelve decidida a ajustar cuentas y a enfrentar a quienes destruyeron su vida.

Los personajes principales de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”

Cada personaje es una pieza clave en el entramado de secretos, alianzas y traiciones que rodean a Clara. Estos son los protagonistas que le ponen cuerpo y alma a la serie:

Clara/Letizia (Eugenia “China” Suárez)

Inteligente, resiliente y con una herida que nunca cerró, Clara es la hija no reconocida de un empresario poderoso de Villa Los Cóndores.

Foto: prensa

De chica, fue testigo del brutal asesinato de su madre, lo que la obligó a huir del pueblo. En España, adoptó el nombre de Letizia y, años después, volvió a la Patagonia con un solo objetivo: vengarse de los responsables de su tragedia.

Fausto (Diego Cremonesi)

Ambicioso, despiadado y corrupto, Fausto es la mano derecha y apoderado legal de Feliciano Correa Llorens, el empresario más temido de la región.

Elenco de Hija del Fuego. Foto: Disney+

Tras la muerte de su jefe, pone en marcha un plan sin escrúpulos para eliminar a cualquier heredero y quedarse con la fortuna, lo que lo enfrenta directamente con Clara.

Marichu (Eleonora Wexler)

Esposa y cómplice de Fausto, Marichu siempre fue su aliada incondicional, a pesar de las infidelidades y el maltrato que sufrió.

Elenco de Hija del Fuego. Foto: Disney+

Juntos, forman una dupla peligrosa dispuesta a todo para quedarse con el poder y el dinero.

Juan (Joaquín Ferreira)

Marcado por un pasado doloroso, Juan creció en un hogar de menores y forjó una amistad sincera con Clara. Ahora, integra la policía del pueblo y su vida da un vuelco con el regreso de su amiga de la infancia.

La hija del fuego. Foto: prensa Disney+

Osvaldo (Carlos Belloso)

Comisario del pueblo y socio de Fausto en negocios turbios, Osvaldo es corrupto y siempre juega para los poderosos.

Elenco de Hija del Fuego. Foto: Disney+

No duda en usar su cargo para proteger los intereses de quienes manejan los hilos en Villa Los Cóndores.

David (Pedro Fontaine)

Con una infancia difícil en un orfanato, David busca respuestas sobre la desaparición de su hermana.

Elenco de Hija del Fuego. Foto: Disney+

La llegada de Clara le da una nueva oportunidad para esclarecer el misterio y buscar justicia.

Fernando (Jerónimo Bosia)

Hijo de Fausto y Marichu, Fernando es altanero y caprichoso. Acostumbrado a hacer lo que quiere, es el típico adolescente malcriado y sobreprotegido por su madre.

Elenco de Hija del Fuego. Foto: Disney+

Mailén (Rallen Montenegro)

Hija de un cacique mapuche asesinado por reclamar tierras, Mailén sufrió otro golpe cuando su madre fue víctima de un nuevo ataque.

Elenco de Hija del Fuego. Foto: Disney+

Junto a su hermano Nehuén, se suma al plan de Clara para buscar justicia.

Nehuén (Mauricio Paniagua)

Hermano mayor de Mailén, Nehuén es el encargado de la logística del plan de venganza y hace todo lo posible para proteger a Clara y a su hermana.

Elenco de Hija del Fuego. Foto: Disney+

Un thriller patagónico que ya podés maratonear

Con 22 episodios llenos de suspenso, traiciones y giros inesperados, “Hija del fuego: la venganza de la bastarda” ya está disponible en exclusiva por Disney+.

La serie, producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, promete mantenerte al borde del sillón con cada capítulo.

