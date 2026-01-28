El regreso de Maxi López a la Argentina ya está en agenda, aunque sin fecha definitiva. En paralelo a su exposición televisiva, el exfutbolista activó una búsqueda inmobiliaria de alto perfil y dejó en claro qué espera de su próxima casa… y cuánto está dispuesto a pagar.

La información se conoció en A la tarde, donde se detalló que, una vez finalizadas las grabaciones de MasterChef Argentina en febrero, Maxi viajará a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando. El plan inicial contemplaba que la familia se instalara en el país, pero eso quedará para más adelante.

El retorno se activaría cuando deba sumarse a ESPN, señal que lo convocó para la cobertura del Mundial 2026. Hasta entonces, López quiere tener base propia en Buenos Aires.

Maxi López en MasterChef Celebrity (Foto: captura Instagram)

CÓMO ES LA CASA QUE BUSCA MAXI LÓPEZ

Según trascendió, la búsqueda apunta a una propiedad “importante”, con salida al agua y cinco dormitorios, dentro de Nordelta. Los barrios preferidos: El Yacht —aunque también evalúa Golf, Virazón o Puentes—, todos en el mismo corredor premium.

Entre risas, surgió un dato que no pasó desapercibido: la cercanía con la casa de Wanda Nara. La conductora vive en El Yacht y el detalle suma morbo a la elección.

El rango de alquiler que maneja es entre 18.000 y 20.000 dólares mensuales, con un contrato mínimo de un año. Alto estándar, ubicación estratégica y timing televisivo: la mudanza está en marcha, aunque el calendario todavía se escribe día a día.