El regreso de Maxi López a la Argentina ya está en agenda, aunque sin fecha definitiva. En paralelo a su exposición televisiva, el exfutbolista activó una búsqueda inmobiliaria de alto perfil y dejó en claro qué espera de su próxima casa… y cuánto está dispuesto a pagar.
La información se conoció en A la tarde, donde se detalló que, una vez finalizadas las grabaciones de MasterChef Argentina en febrero, Maxi viajará a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando. El plan inicial contemplaba que la familia se instalara en el país, pero eso quedará para más adelante.
El retorno se activaría cuando deba sumarse a ESPN, señal que lo convocó para la cobertura del Mundial 2026. Hasta entonces, López quiere tener base propia en Buenos Aires.
CÓMO ES LA CASA QUE BUSCA MAXI LÓPEZ
Según trascendió, la búsqueda apunta a una propiedad “importante”, con salida al agua y cinco dormitorios, dentro de Nordelta. Los barrios preferidos: El Yacht —aunque también evalúa Golf, Virazón o Puentes—, todos en el mismo corredor premium.
Entre risas, surgió un dato que no pasó desapercibido: la cercanía con la casa de Wanda Nara. La conductora vive en El Yacht y el detalle suma morbo a la elección.
El rango de alquiler que maneja es entre 18.000 y 20.000 dólares mensuales, con un contrato mínimo de un año. Alto estándar, ubicación estratégica y timing televisivo: la mudanza está en marcha, aunque el calendario todavía se escribe día a día.