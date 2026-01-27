En medio del debate en vivo de Sería Increíble, Maxi López no dejó pasar la oportunidad de deslizar un comentario con destinatario implícito.
Sin mencionar nombres, el exfutbolista lanzó una frase que rápidamente fue interpretada como un palito dirigido a Mauro Icardi.
Más sobre este tema
El repentino palito de Maxi López a Mauro Icardi en vivo
“Está siempre ese amigo garca. Yo tenía uno así”, disparó Maxi al pasar, mientras participaba del stream. En un primer momento, el comentario pasó casi inadvertido, hasta que Toto Kizner lo tomó del hombro y le marcó con picardía: “Yo te escuché”.
El bocadillo de López no tardó en generar repercusión y fue vinculado con la recordada “Icardiada”, el escándalo que estalló años atrás cuando Mauro Icardi comenzó una relación con Wanda Nara, por entonces esposa de Maxi.
Con pocas palabras y sin dar explicaciones, Maxi López volvió a reavivar una historia del pasado que, a pesar del tiempo, sigue dando que hablar.