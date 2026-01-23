Maxi López reveló cuál fue el pedido urgente que le hizo Wanda Nara en octubre de 2021, en pleno estallido del Wandagate, luego de que la conductora expusiera en Instagram que Mauro Icardi le había sido infiel con la China Suárez.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, fue la frase que escribió Wanda en sus redes, sin mencionar explícitamente a Eugenia Suárez, a quien desde entonces le declaró la guerra.

Captura de pantalla de Instagram

Maxi López contó el pedido que le hizo su ex en pleno estallido del Wandagate

“Me dijo: ‘se viene un quilombo’”, comenzó relatando Maxi en Sería Increíble, el stream de Olga.

La Tía Sebi puso en contexto a la audiencia: “Fue la mítica historia ‘otra familia que te cargaste’”.“Por zorra”, completó Nati Jota.

Maxi López reveló el pedido urgente que le hizo Wanda Nara en pleno Wandagate. Video de Instagram @seriaincreible_ y @olgaenvivo

Tras asentir, López retomó el relato y reveló que Wanda lo llamó de inmediato para pedirle que impidiera que sus hijos usaran el teléfono.

En ese momento, ella estaba disparando con todo contra Icardi, furiosa por la infidelidad con la China en Francia, y también contra Suárez, a quien acusaba de haber destruido la familia de Pampita y Benjamín Vicuña.

“Yo estaba cocinando con los chicos, me llama y me dice: ‘sacales el teléfono’”, contó Maxi.

“Entonces me inventé un plan: películas y después ir a un salón de juegos, pero dejando todos los teléfonos en casa”, reveló por primera vez en el stream.

Para cerrar el recuerdo de aquel escándalo que aún sigue copando titulares, López agregó: “Yo siempre me levantaba antes que ellos para hacerles el desayuno, y ese día me levanté y los tenía a todos ahí. Entonces les dije: ‘Bueno, ¿quieren hablar?’”.