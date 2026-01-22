Lejos de bajar el perfil, Wanda Nara redobló la apuesta y salió a explicar por qué nombra a Eugenia “la China” Suárez en MasterChef Celebrity, un tema que generó incomodidad, críticas y un fuerte debate en redes sociales.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la empresaria dejó en claro que no se arrepiente de sus dichos, ni de sus fuertes publicaciones en las redes sociales: “Yo dije lo que pensaba”, arrancó diciendo, sin vueltas.

Sobre el apodo al que recurrió Icardi en su tremendo posteo en el que nombró a su pareja como “Master China”, en referencia a las veces que se la menciona en el programa de Telefe, Wanda fue contundente: “Yo soy funcional al programa”, explicó, marcando que su participación responde a una dinámica televisiva y no a una decisión individual.

Mauro Icardi creó una estampita de MasterChina. (Foto: IG) Por: Fernando Gatti

En esa línea, Wanda fue aún más clara al justificar sus intervenciones frente a cámara: “Yo no tengo la culpa de que casi todos los participantes hayan tenido relación con ella (por la China)”, disparó, en una frase que no pasó desapercibida.

Por último, dejó en claro que muchas de sus preguntas no son improvisadas: “Yo pregunto y, si no, tengo que hacer lo que me dice mi guión”, cerró, picante.

Wanda Nara: “Yo no tengo la culpa de que casi todos los participantes de MasterChef Celebrity hayan tenido relación con ella (por la China Suárez)”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL DURÍSIMO COMUNICADO DE MAURO ICARDI

En medio del escándalo por el durísimo comunicado de Mauro Icardi, Wanda Nara decidió romper el silencio y explicar públicamente por qué expuso los chats privados que desataron una nueva guerra mediática y judicial con su ex.

En diálogo con el programa Sálvese Quien Pueda, la empresaria fue consultada sobre cómo atraviesa esta “tormenta” y qué la llevó a mostrar los mensajes: “Respondí lo que a mí me parece. Mostré los chats porque si no hubiera quedado como una mentirosa”, aseguró.

Además, se defendió de las interpretaciones que circularon tras la publicación del material: “Yo nunca dije ni que estaba bien, ni que estaba mal, ni de lo que se habló, ni lo que no se habló. Con buena onda, nada más”, remarcó, intentando bajar el tono a la polémica.

Foto: Captura (América)

Ante la consulta sobre una posible reacción legal por haber difundido conversaciones privadas, Wanda negó haber recibido advertencias de abogados: “No, no, no“.

Wanda Nara: “Respondí lo que a mí me parece. Mostré los chats porque si no hubiera quedado como una mentirosa”.

“Es más grave las calumnias e injurias que se dijeron, que son mentiras”, cerró, marcando dónde pone el foco del conflicto en una historia que sigue sumando capítulos con el correr de los días.