Wanda Nara volvió a contraatacar a Mauro Icardi y esta vez lo hizo con un video que no pasó desapercibido. En medio del escándalo que también involucra a China Suárez, la conductora y empresaria expuso a su exmarido luego de que él la fulminara públicamente por su trabajo y la acusara, una vez más, de vivir obsesionada con la actriz.

La publicación de Wanda llegó como respuesta directa al provocador posteo de Icardi, quien horas antes había generado polémica al compartir una estampita digital de la China Suárez con estética del Sagrado Corazón, a la que bautizó irónicamente como “Santa China” o “MasterChina”.

El video con el que Wanda Nara respondió a Mauro Icardi

Lejos de quedarse callada, Wanda utilizó sus redes sociales para retrucar con un video cargado de ironía y mensajes implícitos. Si bien no lo nombró de forma directa, el contenido fue leído como una respuesta frontal a las críticas del futbolista sobre su rol en la televisión y su participación en MasterChef Celebrity.

El gesto fue interpretado como una forma de exponer las contradicciones de Icardi y dejar en claro que no piensa dar un paso atrás en la guerra mediática que mantienen desde su separación.

La conductora retrucó una vez más en el nuevo escándalo del Masterchina.

El origen del nuevo conflicto: “Santa China”

El video de Wanda se inscribe en una escalada que comenzó cuando Icardi publicó en Instagram una imagen de la China Suárez en versión estampita religiosa.

En el posteo, el futbolista lanzó frases sarcásticas como: “No hace milagros. Hace reciclaje de fracasados en televisión”, en clara alusión a figuras del espectáculo vinculadas a la actriz.

Según se interpretó en programas de espectáculos, el mensaje no solo apuntó contra Wanda, sino también contra Rusherking, María Eugenia Tobal, Maxi López y La Joaqui, todos mencionados indirectamente como parte del pasado de la China.

Wanda Nara, firme en su postura

Con este nuevo movimiento, Wanda dejó en claro que no piensa correrse del centro de la escena. El video no solo funcionó como respuesta personal, sino también como una reafirmación de su lugar en los medios y de su estrategia de no dejar pasar ninguna provocación.

Mientras tanto, el conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sigue sumando capítulos y promete nuevos cruces públicos, con las redes sociales como principal campo de batalla. En el mundo del espectáculo, la novela está lejos de terminar.