El arrebato de Wanda Nara de filtrar supuestas conversaciones con Mauro Icardi la llevó a generar un inesperado conflicto con China Suárez y Nicolás Cabré, a raiz de un mensaje que ella misma escribió.

“Manda mensajes a Rufina amenazándola”, se pudo leer en el final de un extenso texto de autoría de la figura del prime time de Telefe.

Quizá error de cálculo, la desafortunada frase pudo leerse completa debido a que Wanda no llegó a taparla con el recuadro de blureo que ocultó el resto de sus palabras.

Wanda Nara en WathsApp. (Foto: X @CHINARDILOVE) Por: Fernando Gatti

De ahí que en las redes sociales condenaran a la conductora de MasterChef Celebrity por instigar el amedrentamiento de la niña de apenas 12 años.

La reacción de Nicolá Cabré y China Suárez al chat de Wanda Nara

Más allá de la condena absoluta que recibió Nara de varios internautas, el caso fue tratado por Pía Shaw en A la Barbarossa y se anticipó a la reacción de Cabré y la China: “Seguramente trajo el enojo de lo que está pasando hoy, que lo van a llevar a la justicia y tiene que ver con datos de los menores. Porque cuando Wanda en su enojo empieza a poner parte de las conversaciones, la nombra a Rufina".

Wanda Nara en WhatsApp. (Foto: X) Por: Fernando Gatti

“Eso no le va a gustar ni a Cabré ni a la China Suárez”, continuó.

Dada la precaución con la que hablaba la panelista para agravar el daño a la menor, le tuvo que aclarar a Georgina Barbarossa lo que pasaba sin entrar en detalles: “Hay una parte donde habla de unas amenazas a Rufina. O sea, a Cabré no le va a gustar ver unas amenazas a Rufina”.