Nicolás Cabré vive días muy especiales en Villa Carlos Paz, donde ya se instaló junto a Rocío Pardo y Rufina para arrancar con la temporada de verano en el teatro. Pero entre ensayos, libretos y corridas, hubo un momento que lo enterneció por completo: el regalo que su hija le dejó en el camarín antes de partir rumbo a Turquía con su mamá, Eugenia “la China” Suárez.

A través de sus historias de Instagram, el actor mostró la sorpresa que encontró al llegar al teatro: “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”, escribió, visiblemente emocionado.

En la imagen se pudo ver el espejo del camarín cubierto de fotos de ambos, que Rufina imprimió y pegó una por una, como una forma de acompañarlo incluso en la distancia.

Las postales reflejaron distintos momentos compartidos entre padre e hija: abrazos, sonrisas y recuerdos que hablan de un vínculo fuerte y lleno de amor. Un gesto especial y cargado de significado, que rápidamente enterneció a todos sus seguidores.

¡La sorpresa más linda!

Nicolás Cabré: “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”.

ROCÍO PARDO HABLÓ DE RUFINA, LA HIJA DE NICOLÁS CABRÉ Y LA CHINA SUÁREZ

Luego de las especulaciones que surgieron en torno al vínculo que mantienen Eugenia “la China” Suárez y Nico Cabré (después de rumorearse que el actor le habría revocado el permiso para salir del país a Rufina, la hija que tienen en común), Rocío Pardo -pareja del actor- rompió el silencio.

“Nico, medio que vivió toda su vida rodeado de los medios, así que creo que es la persona que mejor sabe manejar su intimidad. Él es una persona súper reservada y trata de mantener ese perfil como él lo hizo toda la vida”, comenzó diciendo Rocío en una nota que dio a Puro Show en julio de 2025.

“Uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que dice, así que trato de decir lo justo y necesario. A Rufi la amo. Es una niña hermosa, siempre lo digo”, agregó, sobre cómo se maneja con la prensa.

Consultada por el permiso de Rufina para salir del país y los rumores de que se instalaría en Turquía, donde Mauro Icardi (pareja de Eugenia) juega en el Galatasaray, la entrevistada cerró: “Mirá, yo te puedo responder todo lo que quieras que tenga que ver conmigo. Después, hay temas que no me corresponde responder. Lo único que voy a decir es que siempre vamos a acompañar la decisión que quiera Rufi. Bien. Siempre. Es la prioridad para todos. Rufi es feliz, eso es lo importante, con quien ella se rodee”.