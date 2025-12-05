A casi dos años de haberse conocido, Rocío Pardo y Nicolás Cabré se preparan para sellar su amor en una boda que se celebrará el sábado 6 de diciembre, muy cerca de Villa Carlos Paz, la ciudad donde comenzó su historia.

La ceremonia será en la estancia Bosque Alegre, en Córdoba, con más de 100 invitados.

Cabré llevará un traje de Daniel Casalnovo, mientras que Rocío lucirá un vestido de novia diseñado por Ana Pugliese. La novia tendrá dos cambios de look: uno corto y otro más tradicional y largo, combinados con zapatos de Ricky Sarkany.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en la boda por Civil

El rol de Rufina en la boda de Nico Cabré y Rocío Pardo

Un detalle muy especial será la participación de Rufina, hija de Cabré y la China Suárez, quien llevará los anillos.

Según trascendió, fue Rocío quien quiso incluirla en ese rol por el vínculo amoroso que construyeron.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en la boda por Civil

Sobre ese gesto, Cabré agregó: “Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá; ella va a ser fuerte y me va a entregar”, en referencia al fallecimiento de su madre en junio.

Así será la boda de Rocío Pardo y Nico Cabré en Córdoba

Lo que inicialmente iba a ser una ceremonia íntima terminó creciendo por el entusiasmo de ambos, y ahora contará con una ambientación de bosque encantado, con elfos, árboles centenarios y un altar floral al aire libre.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Cabré adelantó semanas atrás que la fiesta será “relajada, en un bosque, con traje pero sin smoking”.

Quiénes serán las damas y los caballeros de honor. Foto: Instagram @nicolascabre80 / Video: Tarde o Temprano / eltrece

El catering también será fiel al estilo campestre del evento: habrá sándwiches de milanesa, costillar y comida “real”, como ellos mismos definieron.

Por qué Rocío Pardo y Nico Cabré no se van de luna de miel

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, amor y relax en Miami antes de su casamiento en Córdoba. Crédito: Instagram

La luna de miel oficial tendrá que esperar, ya que la pareja encabezará la temporada teatral en Carlos Paz con la obra “Ni media palabra”, protagonizada por Cabré junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, y codirigida por Rocío.

Sin embargo, ya disfrutaron de una mini luna de miel en Nueva York y Miami, y unos días de descanso en la costa argentina junto a Rufina.

Quién es Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré

Rocío Pardo por Avenida Corrientes (Foto: Movilpress).

Nicolás Cabré, que fue pareja entre otras famosas de Florencia Torrente, Soledad Fandiño, Laurita Fernández, Eugenia Tobal y la China Suárez, se enamoró de Rocío Pardo, la bella cordobesa de 30 años que es hija del productor Miguel Pardo.

Bailarina, productora y directora, actuó en el musical Pretty Woman y participó del Bailando por un sueño. Fue novia de Ulises Bueno.

El 3 de diciembre Nico y Rocío se casaron por Civil.

