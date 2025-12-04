La unión civil de Nicolás Cabré y Rocío Pardo sigue dando que hablar, y no solo por el romántico posteo que compartieron en Instagram, donde se los ve abrazados y a puro amor.

Lo que verdaderamente encendió las redes fue la reacción de Eugenia “La China” Suárez, ex del actor y madre de su hija Rufina, quien decidió dejar su huella pública con un sorpresivo gesto.

Así lo reflejaró en X (antes Twitter), la cuenta del programa Sálvese Quien Pueda (que conduce Yanina Latorre por América) al mostrar una captura en la que se ve que la actriz puso un “me gusta” a la publicación de los flamantes marido y mujer: “El like de la nipona al posteo de Cabré y Pardo”, fue le título que acompañó la imagen.

Foto: Captura de X (@SQP_oficial) Por: Fabiana Lopez

Entre miles de corazones y felicitaciones para los recién casados, el like de la actriz se llevó un protagonismo inesperado, y por supuesto, 100% viral.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ROCÍO PARDO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TENER UN HIJO CON NICOLÁS CABRÉ

Rocío Pardo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Con la cuenta regresiva para a su casamiento con Nicolás Cabré, la bailarina y actriz abrió su corazón, y habló de todo: los preparativos de la boda, su relación con Rufina (la hija que el actor tiene con Eugenia “la China” Suárez) y la pregunta inevitable sobre la posibilidad de agrandar la familia.

Todo se dio en una profunda charla con Catalina Dlugi, donde Rocío dejó en claro que con Cabré ya piensan en un futuro compartido: “Sí, tenemos proyectos en 2026, 2027 y 2028. Tenemos para largo rato. Hoy todo es tan efímero que apostar a largo plazo es un desafío”, aseguró en Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Rocío Pardo: “Uno va hablando con el presente que tiene. Yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa… no quiero decir ‘no’ para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.

La conductora recordó que días atrás, Rocío había ido a probarse su vestido de novia junto a Rufina, y Pardo detalló cómo fue ese momento único: “Fuimos juntas, ella se está haciendo otro vestidito. Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Fue sorpresa para las dos”, contó.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, amor y relax en Miami antes de su casamiento en Córdoba. Crédito: Instagram

Y reveló que lo que iba a ser algo chiquito terminó escalando más de lo previsto: “Empezó siendo una boda sencilla, queríamos eso, pero después la gente nos quería regalar cosas. De pronto es un re casamiento. Va a ser íntimo, solo 100 personas. Creo que solo son 60 mi familia”, dijo, entre risas.

Por último, la entrevistada habló de la posibilidad de tenes un bebé con Nicolás: “Uno va hablando con el presente que tiene. Yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa. No quiero decir ‘no’ para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.