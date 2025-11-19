La cuenta regresiva para la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya está en marcha, pero en las últimas horas surgió un dato explosivo que involucra directamente a Eugenia “la China” Suárez, madre de la hija del actor, Rufina. Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la actriz no asistirá al casamiento, y la razón estaría lejos de ser casual.

“¿Vieron que la China no va al casamiento de Cabré? Es muy tóxico lo de la China. Como Mauro Icardi no puede dejar Estambul para venir al casamiento, que es ahora en los primeros días de diciembre, habían confirmado la presencia, pero al final ella se bajó”.

La conductora del programa de América aseguró que la decisión de la China responde a una dinámica repetida: “Ella es como que sola no viene. Es muy tóxico”, lanzó, picante. Y cerró: “Parece que mandaron un regalo caro. Está bien”.

SE FILTRÓ CUÁNDO EMPEZÓ REALMENTE LA RELACIÓN DE ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ: EL EXPLOSIVO HALLAZGO DE JUARIU

Juariu volvió a encender las redes sociales con un hallazgo que promete traer cola. La especialista en rastrear movimientos digitales de los famosos encontró una vieja interacción de Mauro Icardi hacia Eugenia “la China” Suárez, que data del 25 de noviembre de 2019.

“Lo que acabo de encontrar”, anunció primero en una historia de Instagram, anticipando el bombazo. De inmediato mostró una captura de un informe de Intrusos donde se veía que Icardi había likeado una publicación de la China, años antes del estallido del Wandagate.

“Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente”, lanzó Juariu, filosa, sorprendida por la anticipación digital del futbolista. Y en otra placa, redobló la apuesta: “Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China”, analizó, dejando en claro que para ella no se trataba de un hecho aislado.

Y como si eso fuera poco, cerró con una pregunta que hizo estallar a sus seguidores:“¿Lo habrá visto Wanda Nara en ese momento?”

¡Tremendo!

