Sabrina Rojas no se guardó absolutamente nada y disparó un filoso análisis y sin filtro sobre Eugenia “la China” Suárez en Pasó en América. La conductora, siempre picante, habló de los cambios en la vida de la actriz desde que está en pareja con Mauro Icardi.
Todo comenzó cuando Sabrina cuestionó las versiones que sugerían intereses económicos detrás de algunas decisiones de la China: “No, yo no creo que busque plata. Para mí se enamoró. Para mí es cholula, más que buscar plata”, comenzó diciendo en vivo.
Ese comentario dio pie a un debate sobre los distintos vínculos amorosos de la actriz: “Ella quiere cantar y busca un cantante, entonces está con Rusherking. Ella quiere ser una actriz más seria y se casa con Benjamín Vicuña que la lleva a Europa”.
“Ahora quiere ser Wanda Nara”, siguió, tajante con su postura. Y cerró: “Yo pensé que ella tenía un perfil muchísimo más bajo, que iba a ser todo lo contrario a Wanda. Con buen gusto, pero hace lo mismo”.
MORIA CASÁN ELIGIÓ ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y WANDA NARA Y FUE CONTUNDENTE
Moria Casán volvió a demostrar que no tiene filtros. En una nota que dio a Puro Show, la diva fue desafiada a elegir entre dos figuras que vienen marcando la agenda mediática: Wanda Nara o Eugenia “la China” Suárez. Y, lejos de especular, respondió con una sinceridad demoledora.
Todo comenzó con la pregunta al hueso que lanzó Matías Vázquez en vivo: “Si tenés que elegir una amiga para salir de joda, o irte de vacaciones, ¿la elegís a Wanda o la China? Elegí una”, le pidió. Fue entonces que Moria, sin vueltas, respondió: “Primero, me cuesta mucho salir de vacaciones porque no tengo tiempo. Ahora que me hice amiga un poquito y me invitó a Estambul a comer, me parece que Eugenia”, confesó.
“¿Te gustaría ir a Estambul a la casa de ella?”, insistió el conductor. Y la One no dudó con su respuesta: “Y bueno, a mí me gusta viajar, soy una gran viajera. Ahora no tengo tiempo, mi amor. Hago el teatro, tengo el programa, estoy haciendo mi serie y tengo que hacer una película”, cerró, contundente.