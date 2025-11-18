Este martes por la noche, la China Suárez y Mauro Icardi emprendieron el regreso a Turquía ya que ella terminó con los compromisos promocionales de su nueva serie y él debe reintegrarse a las prácticas del Galatasaray, en medio de rumores de conflicto con el club turco.

La actriz y el futbolista llegaron a Ezeiza con las tres horas de anticipación, aunque sin las sonrisas que desparramaron en sus apariciones televisivas. De hecho, Mauro Icardi volvió a taparse la cara con la gorra que utiliza para pasar desapercibido sin resultado.

La pareja hizo el check-in sola, sin los hijao de la China, y luego se dirigieron al sector de abordaje para emprender el regreso a Turquía, aunque en su situación quizá aprovechen para concretar el compromiso en París que ella reveló en La Mañana con Moria.

LAS FOTOS DE LA PARTIDA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI HACIA TURQUÍA TRAS SU VISITA A LA ARGENTINA

China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

El gesto de Mauro Icardi con un empleado del aeropuerto (Foto: Movilpress)

El gesto de Mauro Icardi con un empleado del aeropuerto (Foto: Movilpress)

