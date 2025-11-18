La entrevista de la China Suárez en Otro Día Perdido sigue dando que hablar a cinco días de emitido el ciclo de Mario Pergolini, y en las últimas horas se viralizó un recorte en el que la actriz revela cómo su familia le buscaba el “666” (la marca de La Bestia) en su cabeza.

Todo comenzó cuando la China le contó que de chica era “muy brava” y que su padre, al ver su carácter y el ambiente artístico en el que se movía, le aconsejaba que “se defienda”. “Me decía ‘nunca te dejes tocar el culo’ y yo creía que era literal”, recordó la protagonista de La hija del fuego.

La China Suárez (Foto: captura eltrece)

“Mis papás no querían saber nada con que haga el casting porque en mi familia nadie cantaba, nadie bailaba y mi papá era muy, muy retrógrado y tenía muchos prejuicios con el mundo artístico simplemente por desconocimiento”, recordó la China más adelante.

LA CHINA SUÁREZ REVELÓ POR QUÉ SU FAMILIA LE BUSCABA EL “666” EN SU CABEZA

La actriz contó que su padre falleció cuando ella tenía solo 20 años, pero aseguró que si vieran en lo que se ha convertido su vida “estaría muerto o preso” porque hubiera cometido una locura. “A lo mejor hubiera hecho las cosas distinto porque mi papá me tenía…”, agregó.

Foto: captura eltrece

“Yo tengo un hermano más grande que se llama Agustín que es el que siempre hizo las cosas bien en todo sentido: estudió una carrera, primero se casó, después tuvo a su hija y siempre se portaba bien, contestaba bien…. Y yo era un desastre”, reconoció la China.

“Repetí dos veces, me echaron del colegio”, agregó la China, a lo que Mario le advirtió: “Ah, eras un bardo total”. “Bueno, el chiste en mi familia era que todos me buscaban en la cabeza el triple 6 (…) y estoy llena de cicatrices en mi cabeza de todo lo que hacía. Y mi papá un día me miró y me dijo ‘yo con vos no puedo hacer nada’, como que se dio por vencido”, cerró.

