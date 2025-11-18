Las entrevistas de la China Suárez junto a Mauro Icardi desataron una verdadera tormenta en el mundo del espectáculo. La actriz, que se sentó a charlar con Mario Pergolini y Moria Casán para promocionar su nueva serie terminó generando más polémica que publicidad.

En Intrusos, los periodistas más picantes del medio no se guardaron nada y lanzaron durísimas críticas sobre la actitud y los dichos de la pareja. Ángel de Brito, Luis Ventura, Yanina Latorre y Augusto Tartúfoli coincidieron en que las versiones de los protagonistas no cierran por ningún lado.

Mauro Icardi y la China Suárez (eltrece)

Yanina Latorre fue al hueso: “Ella decía no conocer a Icardi y naturalizaron en la nota la infidelidad de ellos con una soltura… lo que hace la China es pergeñado por Mauro porque está muy wandizada, los posteos y la manera…”.

YANINA LATORRE, ÁNGEL DE BRITO Y LUIS VENTURA FULMINARON A LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI POR SUS ENTREVISTAS

Por su parte, Luis Ventura no dejó pasar las contradicciones en las fechas del romance: “Creo que ninguno de los dos aprobó matemáticas, le encontraron manija al negocio de fabular y novelan cosas de la vida real de ellos”. Además, lo vio a Icardi “muy juguetón y embobado” en la tele, y opinó sobre su carrera.

“Tiene para un par de años largos de seguir facturando 12 millones de euros, como está haciendo ahora solo de contrato, el cual se lo firmó Wanda”, agregó el presidente de APTRA.

Tartu también fue contundente: “Me parece que está bueno escuchar a la China dando detalles”, pero aclaró sobre la versión de la actriz: “Ahí la China miente”.

China Suárez, mano a mano con Moria Casán (eltrece)

El conductor de LAM, Ángel de Brito, fue uno de los más duros: “Hay un montón de contradicciones porque Wanda dijo una cosa, Icardi dijo otra y la China una tercera cosa, creo que son todos mentirosos”.

Consultado sobre cómo ve a Mauro Icardi, de Brito disparó: “Triste, siempre relegado por sus mujeres. Todo parece un círculo tóxico de venganza y de refregarse carteras, autos, viajes…”. “Terminó ganando todo lo que quería ella, a Icardi y ganándole la pulseada a Vicuña”, en referencia al enojo del actor chileno por el conflicto que mantiene con la madre de dos de sus hijos.

