Las especulaciones sobre el origen de la pasión entre la China Suárez y Mauro Icardi quedaron de lado con las entrevistas que brindaron juntos, y más allá de que muchos de los dichos de Wanda Nara quedaron comprobados, algunas contradicciones expusieron por qué el futbolista se arrastraba por la madre de sus hijas.

“Para mí debía tener miedo. Sabía lo que fue Wanda con Maxi... No quería perder a las hijas, ni tampoco a los hijos varones. Él sabía la que se le venía con Wanda”, afirmó Pochi sobre la encrucijada que enfrentaba el futbolista por los amores en tensión.

La panelista de Puro Show primero recordó que cuando Icardi se lesionó estando solo en Turquía, en momentos en que Nara ya había viajado a Buenos Aires con las nenas, “él amenazaba que si ella no volvía con él, él se iba a mostrar con la China y que lo iban a ver saliendo”.

China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Movilpress)

Ahí, Matías Vázquez recordó el mensaje de Mauro a Wanda por WhatsApp que se había filtrado: “Yo le juré a tu abuela que iba a cuidarte toda la vida”. “Eso se lo mandó en septiembre del año pasado, mientras ya estaba con la China”, completó el conductor.

Por qué Mauro Icardi no tenía dignidad, según Angie Balbiani

Hasta que Angie Balbiani explotó: “Icardi no tenía dignidad. Se entregó en exceso, le dio todos los bienes”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Yo también creo que Mauro Icardi no tenía dignidad. El pibe se arrastraba de una manera que Wanda Nara quería que por favor busque a la China Suárez”, cerró Pochi.