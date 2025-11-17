Las entrevistas que China Suárez a Mario Pergolini y Moria Casán, dio acompañada de Mauro Icardi, tuvieron un impacto en Wanda Nara, y si se tratara de una partida de Batalla Naval, bien podría decirse que la conductora de MasterChef Celebrity quedó tocada, pero no hundida.

“Wanda está furiosa, que trina. Para ella fue un golpazo...”, aseguró Guido Záffora.

Sin embargo, la bronca de Nara no estaba dirigida a Pergolini, ni mucho menos a Moria Casán pese a que fue más al hueso, sino que “siente que esto es un golpe eltrece”.

Wanda Nara fue al teatro con su novio (Foto: Movilpress)

Entonces, el panelista de DDM aclaró el rol clave del director de programación del canal del solcito: “Porque quien arregla las notas es Adrián Suar. De hecho, Adrián hoy estuvo en la presentación”.

“Hay un enojo de parte de Wanda porque siente que viene de parte del canal, pero saltando este enojo de Wanda tiene que ver con estas confirmaciones que dan”, completó el periodista respecto del relato de cómo fue el encuentro de la China y Mauro en París a mediados de 2021.

Qué hizo y dijo Wanda Nara tras las entrevistas a la China Suárez

Más allá del hermetismo en redes al respecto, lo cierto es que “hoy Wanda llegó temprano” al estudio de MasterChef Celebrity y estuvo con “grabación a full”, tal le contaron a Záffora.

Wanda Nara en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Eso sí, Wanda Nara se manifestó desafiante contra Mauro Icardi al relativizar el testimonio de la China Suárez: “Total nos vamos a ver en la Justicia y vamos a ver quien gana”.

La referencia es a su confianza en ganar la puja por el centro de vida de las dos hijas en común.