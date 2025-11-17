Pochi, la infalible panelista de Puro Show, volvió a marcar agenda en las redes sociales al compartir nuevas imágenes de Benjamín Vicuña disfrutando de un relajado paseo al aire libre junto a sus hijos.

Las postales, tomadas en un predio al aire libre, muestran a la familia caminando en la cancha, rodeados de cientos de personas que participaban de actividades y partidos.

En la foto principal, se ve a Vicuña pasando tiempo de calidad con Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez, a poco de que llegaran de Turquía donde la actriz y cantante está instalada junto a su pareja, Mauro Icardi.

De esta manera, Pochi logró convertir un instante común en un fenómeno viral. ¿La noticia? Que, lejos del ruido mediático, el actor sigue apostando por los planes que más lo conectan con lo importante: sus hijos.

LA CHINA SUÁREZ REVELÓ LO PEOR QUE LE HIZO BENJAMÍN VICUÑA EN SU RELACIÓN

Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista imperdible que le brindó a Moria Casán para La Mañana con Moria, donde se animó a hablar del final de su relación con Benjamín Vicuña.

Lejos de evitar el tema, la actriz dejó en claro que su vínculo con el actor chileno, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio, estaba completamente agotado mucho antes de la separación.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó por el inicio de su relación con Mauro Icardi: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó, sin vueltas.

Moria, filosa como siempre, fue al hueso: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la respuesta de la entrevistada dejó a todos mudos: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, lanzó la actriz, dejando en claro que el romance con Vicuña (ella misma confirmó que estaba hablando de él) había llegado a un punto de no retorno.

Según explicó, el desgaste y las diferencias fueron acumulándose con el tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)“, remarcó.

Y cerró, sincera: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.