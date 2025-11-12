La paz entre Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña parece cada vez más lejana. Después de meses de supuesta calma, un nuevo escándalo estalló entre los ex, y esta vez el motivo habría sido un explosivo posteo de la actriz que habría enfurecido al padre de sus hijos Magnolia y Amancio.

El periodista Guido Záffora dio los detalles del conflicto en El Diario de Mariana: “Se pudrió todo ahora. El tema es este tuit donde la China dice que Vicuña es el que filtra la información a los medios”, explicó el panelista.

Záffora aclaró que esa última frase fue lo que despertó el enojo del actor chileno: “Fue el detonante. Vicuña está furioso. Benjamín estaba con toda la buena voluntad, pero hoy se trucó el acuerdo con los tiempo”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Tras escucharlo, Tatiana Schapiro cerró sumando más información: “El gran problema es el tema de las fechas. Ella quiere irse antes de fin de mes a Turquía, pero los chicos se quedan con el padre hasta el 30, por lo menos. Ahora los abogados discuten qué va a pasaren los próximos dos meses, con las fiestas y las vacaciones”.

Foto: Instagram de China Suárez.

LA REACCIÓN DE PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON POR EL REENCUENTRO DE BENJAMÍN VICUÑA CON LOS HIJOS QUE TIENE CON LA CHINA SUÁREZ

Lejos de estar ajena a los temas que giran en torno a su expareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, Carolina “Pampita” Ardohain fue consultada sobre el reciente reencuentro que tuvo el actor con Magnolia y Amancio -frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez- y fue discreta con su respuesta.

Fiel a su estilo sereno, Pampita eligió no profundizar en temas personales, pero sus breves palabras bastaron para reflejar la emoción que vivieron sus hijos: “No voy a opinar mucho, solo puedo decir que mis hijos estaban felices de reencontrarse con sus hermanos y me alegra mucho por mis hijos”, dijo, con una sonrisa.

“Los chicos también extrañan a sus hermanos, por supuesto. Sí, estaban muy contentos”, cerró Carolina evitando mencionar a Vicuña o a la China Suárez directamente.