Después de más de un mes sin ver a sus hijos más chicos, Benjamín Vicuña confirmó que finalmente podrá reunir a toda su familia para unas vacaciones muy esperadas.

El actor chileno, que atraviesa un momento personal cargado de emociones y desafíos, compartió su alegría por el reencuentro y reveló detalles del viaje que lo tiene “muy ilusionado”.

“Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay”, contó Vicuña en diálogo con Intrusos.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio en Uruguay, en agosto de 2025. Foto: Instagram Stories (@benjaminvicuna.ok) Por: Fabiana Lopez

Cuándo será el reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos

El actor no esquivó el tema de las dificultades para organizarse, sobre todo porque sus hijos menores pasan mucho tiempo en Turquía junto a la China Suárez y Mauro Icardi. “Todo el mundo hace malabares, en mi caso me tengo que poner de acuerdo, son fechas, organización, pero hay que quedarse con lo bueno”, explicó.

Benjamín Vicuña con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio en la avant premier de Papá x dos. (Foto: @Movilpress)

Vicuña remarcó que, a pesar de los desafíos y la distancia, prefiere enfocarse en lo positivo: “Estoy contento porque voy a poder reunir a todos mis hijos para las vacaciones, es espectacular”, expresó con una sonrisa y un tono conciliador.

La videollamada de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia

El actor publicó en Instagram la captura de una videollamada con su hija mayor, Magnolia, fruto de su relación con la China Suárez.

La videollamada de Magnolia y Benjamín Vicuña. Captura: Instagram benjaminvicuna.ok

En la tierna postal, la pequeña aparece con un filtro lleno de corazones y un gesto de beso, sellando el instante con esa conexión única que solo puede existir entre un padre y su hija.

Benjamín Vicuña debutará como conductor de TV

Además del esperado viaje familiar, Benjamín Vicuña se prepara para un nuevo paso en su carrera profesional: la conducción de The Balls en Canal Trece. “Voy a explorar, estar en el espacio de Guido. Es divertido, no soy de los actores que sufren los programas de televisión, me divierto y juego”, adelantó.

Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandin (Foto: Movilpress)

El actor contó que ya empezó a ensayar y que recibió consejos de Darío Barassi para este nuevo rol. “Entiendo que pueden haber errores y la idea es poder zafar, divertirse y jugar. En el peor de los casos no lo hago nunca más”, bromeó.



