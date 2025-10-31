Benjamín Vicuña abrió su corazón y conmovió a todos al hablar del difícil momento personal que atraviesa. En un adelanto de su participación en Podemos Hablar (Chilevisión), el actor se mostró visiblemente afectado al referirse a la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez.

“No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”, confesó Vicuña, dejando en evidencia el profundo dolor que lo acompaña desde que los viajan seguido a Turquía donde vive la madre con su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

“No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, expresó con entereza, aunque sin poder ocultar la tristeza que lo invade.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Vicuña fue sincero al admitir que le resulta muy difícil asimilar esta nueva realidad: “Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”, atinó a decir.

Sobre su vínculo con la China Suárez, el actor no dudó en reconocer los conflictos que atraviesan: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos. Esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo en algo tan básico como la residencia... no es un problemita, es un problema grave”.

A pesar de las diferencias, Vicuña dejó en claro que prioriza el bienestar de los niños: “Así y todo, como hombre maduro, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”.

Entre la tristeza y la esperanza, el actor chileno se aferra a un próximo reencuentro que ilumina su espera: el 29 de noviembre, Benjamín podrá celebrar su cumpleaños junto a Magnolia y Amancio.

LA TIERNA POSTAL DE LA VIDEOLLAMADA QUE MANTUVO BENJAMÍN VICUÑA CON SU HIJO AMANCIO

Benjamín Vicuña enterneció a todos en las redes al compartir una captura de la videollamada que mantuvo con su hijo Amancio, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez, con quien también tiene a Magnolia.

En la historia que publicó en Instagram Stories, se ve al pequeño luciendo unos coloridos anteojos de filtro con paisajes en los lentes, mientras posa con gesto divertido. En la esquina superior de la imagen aparece Vicuña, sonriente, disfrutando del momento virtual con su hijo.

El actor acompañó la tierna postal con el tema “White Keys” de Chilly Gonzáles, dándole un toque emotivo a la escena que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@benjaminvicuna.ok) Por: Fabiana Lopez

La publicación llega en medio de las versiones sobre los conflictos que mantienen el chileno y la actriz, despues de que se instalara en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi. Este gesto demuestra que Vicuña mantiene un vínculo presente y cariñoso con sus hijos, a pesar de la distancia.