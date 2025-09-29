La semana pasada, Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio, luego de varias semanas sin verlos.

Los pequeños habían estado en Turquía junto a su mamá, la China Suárez, quien inició una nueva vida en Estambul con Mauro Icardi. Por eso, la presencia de los niños en la Argentina es intermitente.

“Amor de amores”, escribió el actor chileno al compartir en Instagram una foto de su madre, Isabel Luco Morandé, con Magnolia y Amancio, listos para disfrutar de un almuerzo familiar en el que también estuvieron presentes otro de los hijos de Benjamín y Anita Espasandín, su actual pareja.

CHINIA SUÁREZ SE FUE A TURQUÍA CON RUFINA CABRÉ

La estadía de la China Suárez en la Argentina fue verdaderamente extress.

La actriz regresó a sus hijos menores a Vicuña y volvió a tomar un vuelo con destino a Turquía con su hija mayor, Rufina Cabré, quien está escolarizada en el país turco.

La relación de la actriz con el actor chileno es nula y hostil. Sus diálogos son a través de terceros y abogados.

