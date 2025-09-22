Tras el regreso de la China Suárez y sus hijos a Argentina, se reavivó la guerra con Benjamín Vicuña a raíz de la escolarización de Amancio y Magnolia en Turquía y los rumores de que la actriz ahora quiere cambiar el 20-10 por un 30-10 en lo referente a los días que pasan con los niños.

En Implacables, Susana Roccasalvo y sus panelistas analizaron esta conflictiva relación entre los actores a raíz de la gran distancia que ahora los separa de sus hijos. “La China me dijo que Vicuña sabía todo porque hace videollamadas todos los días con los chicos, y los chicos le cuentan que están yendo al colegio”, reveló Gustavo Méndez.

En ese sentido, Méndez aseguró que Vicuña está muy arrepentido de algunas de sus acciones del pasado. “Él se quiso matar en el sentido de que, palabras textuales, dijo ‘al pedo di la entrevista a Intrusos’ en aquel momento, porque ahora se tiene que desdecir”, señaló el panelista.

POR QUÉ ASEGURAN QUE BENJAMÍN VICUÑA ESTÁ MUY ARREPENTIDO DE HABER CRITICADO A LA CHINA SUÁREZ POR LLEVARSE A SUS HIJOS A TURQUÍA

Méndez hizo hincapié en que, en el pasado, la China Suárez es la que más tiempo pasaba con sus hijos debido a los muchos compromisos internacionales de Vicuña, que lo obligaban a pasar largas temporadas fuera de su casa, separado de sus hijos.

“Él dice internamente en su círculo ‘qué al pedo lo que dije’. Está arrepentido y ahora no quiere dar el brazo a torcer de que perdió y que la que terminó ganando fue la China Suárez, porque los hijos tienen que estar con la madre en Turquía”, agregó Méndez.

“No sirve eso de, bueno, hablan todos los días por videollamada. ¿Qué es esto de que los chicos y los padres arreglan entre ellos?”, dijo Lola Cordero. “Los chicos no son correos de informaciones. (…) Los chicos no son correos electrónicos. Las decisiones y las cosas que se hacen se le comunican directamente a la madre, o al padre”, agregó.

