En medio de la nueva guerra mediática entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez por sus hijos Magnolia y Amancio, salió a la luz un detalle familiar que muestra la vulnerabilidad del actor chileno y el rol clave de su madre, Isabel Luco Morandé.

Según contó Débora D’Amato en Los Profesionales de Siempre, la madre de Vicuña decidió viajar urgente desde Chile para contenerlo tras notar su dolor: “La mamá de Benjamín llegó ayer”, informó en vivo.

“Obviamente, la mamá de Benjamín viene, no solamente viene leyendo y viendo la cuestión mediática, sino que además habla con su hijo. Una cosa es lo que te dicen por teléfono y otra cosa es verlo cara a cara”, agregó.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

El motivo de su llegada fue claro: “En unos días que Vicuña estuvo en Chile, la mamá quedó alarmada y preocupada. No es victimización, pero ella decidió venir. Se ocupa y se preocupa, y viene acompañarlo”, siguió.

Por último, D’Amato remarcó que, pese a ser un hombre adulto con una vida hecha, Vicuña sigue necesitando a su círculo más íntimo en este contexto: “No hay tiempo, ni edad para que tu mamá te venga a abrazar, por más que seas un señor grande”, cerró, contundente.

BENJAMÍN VICUÑA, EN PIE DE GUERRA CON LA CHINA SUÁREZ POR AMANCIO Y MAGNOLIA

Un nuevo capítulo en la relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez salió a la luz tras un explosivo posteo que compartió Ángel de Brito en las redes sociales.

El conductor de LAM contó que el actor chileno se enteró por las redes sociales que sus hijos habían sido escolarizados en Turquía (país en el que está instalada Eugenia con su pareja, Mauro Icardi), sin que él fuera notificado.

“Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, explicó Máximo Pitrachi, abogado de Vicuña, tal como lo informó De Brito.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

La revelación generó gran revuelo, ya que deja en evidencia un nuevo conflicto legal y personal entre los padres de Magnolia y Amancio, que en el último tiempo ya venía atravesando fuertes tensiones en torno a la crianza y residencia de los hijos que tienen en común.

¡Tremendo!