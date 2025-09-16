Si bien Benjamín Vicuña disfrutó de la compañía de Bautista, Beltrán y Benicio en la avant premier de Papá x dos, la ausencia de Magnolia (7) y Amancio (5) fue un asunto que le provocó dolor y una reflexión.
En un comienzo, el coprotagonista de Celeste Cid se refirió a su vida familiar: “Es mi vida me exige que me invita a aprender a ser papá todos los días de chicos de diferentes edades. Es un gran desafío”.
En cuanto a la complicidad con los varones que tuvo con Pampita, el galán manifestó: “Me recontra bancan. Es una reciprocidad hermosa yo tengo un amor incondicional y por el momento uno piensa que los niños sólo reciben pero han tenido como momentos de madurez...”.
“Creo que un papá también tiene que demostrar su fragilidad, sus fisuras y este ha sido un año importante que me movilizó muchísimo y ellos por supuesto que sacaron una madurez de no sé dónde y han estado también entregando mucho amor y eso es maravilloso", afirmó.
La ausencia de sus hijos menores
En ese punto se manifestó respecto a Magnolia y Amancio, quienes están en Turquía con la China Suárez: “Es evidente que me encantaría que estuvieran acá”.
“Pero bueno es la vida que me exige en este nuevo desafío, en este nuevo orden de las cosas. Estoy tratando de hacer malabares para para administrar las emociones y administrar la forma de ser, y no lo digo de víctima”, continuó.
Ahí aludió a su conflictiva relación con la madre de sus hijos menores: “Son papás que se ponen de acuerdo en una nueva realidad, como hay realidades muchísimo peores que la distancia y yo lo sé por experiencia propia, pero no deja de ser un tema que estoy administrando y estoy viendo sobre todo manejando la ansiedad”.
“Los extraño muchísimo, pero vuelven en unos días y van a poder ver la película también. Se viviendo una situación particular, pero no nada te quita el amor ni los vínculos”, cerró Benjamín Vicuña.