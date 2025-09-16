Si bien Benjamín Vicuña disfrutó de la compañía de Bautista, Beltrán y Benicio en la avant premier de Papá x dos, la ausencia de Magnolia (7) y Amancio (5) fue un asunto que le provocó dolor y una reflexión.

En un comienzo, el coprotagonista de Celeste Cid se refirió a su vida familiar: “Es mi vida me exige que me invita a aprender a ser papá todos los días de chicos de diferentes edades. Es un gran desafío”.

En cuanto a la complicidad con los varones que tuvo con Pampita, el galán manifestó: “Me recontra bancan. Es una reciprocidad hermosa yo tengo un amor incondicional y por el momento uno piensa que los niños sólo reciben pero han tenido como momentos de madurez...”.

Benjamín Vicuña con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio en la avant premier de Papá x dos. (Foto: @Movilpress)

“Creo que un papá también tiene que demostrar su fragilidad, sus fisuras y este ha sido un año importante que me movilizó muchísimo y ellos por supuesto que sacaron una madurez de no sé dónde y han estado también entregando mucho amor y eso es maravilloso", afirmó.

La ausencia de sus hijos menores

En ese punto se manifestó respecto a Magnolia y Amancio, quienes están en Turquía con la China Suárez: “Es evidente que me encantaría que estuvieran acá”.

El reencuentro de Benjamín Vicuña y Benicio con Magnolia y Amancio en el Aeropuerto tras su vuelta de Turquía (Foto: Movilpress).

“Pero bueno es la vida que me exige en este nuevo desafío, en este nuevo orden de las cosas. Estoy tratando de hacer malabares para para administrar las emociones y administrar la forma de ser, y no lo digo de víctima”, continuó.

Ahí aludió a su conflictiva relación con la madre de sus hijos menores: “Son papás que se ponen de acuerdo en una nueva realidad, como hay realidades muchísimo peores que la distancia y yo lo sé por experiencia propia, pero no deja de ser un tema que estoy administrando y estoy viendo sobre todo manejando la ansiedad”.

“Los extraño muchísimo, pero vuelven en unos días y van a poder ver la película también. Se viviendo una situación particular, pero no nada te quita el amor ni los vínculos”, cerró Benjamín Vicuña.