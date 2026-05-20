La temporada 2026 del Ciclo Aura quedó oficialmente inaugurada en el Teatro Colón con una velada de apertura protagonizada por el reconocido violinista Maxim Vengerov junto a la pianista Polina Osetinskaya.

La noche contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito artístico y cultural, entre ellas Joaquín Furriel, Paloma Herrera, Silvina Chediek y Marcos López. También participaron el Director General del Teatro Colón, Gerardo Grieco, y el productor del ciclo, Mariano Nante.

Paloma Herrera

Joaquín Furriel

Qué es el Ciclo Aura en el Teatro Colón

El Ciclo Aura regresa en 2026 con cuatro conciertos a lo largo del año.

Se trata de una coproducción entre el Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP, que reúne a grandes figuras de la música clásica internacional.

Próximos conciertos del Ciclo Aura 2026

3 de agosto: Gala Lírica

Xabier Anduaga

Hera Hyesang Park

Orquesta del Ciclo Aura

Dirección: Constantine Orbelian

28 de septiembre

Pinchas Zukerman

Amanda Forsyth

Ensamble Musical de Buenos Aires

Dirección: Gustavo Fontana

26 de octubre: Gala Lírica