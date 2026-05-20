La temporada 2026 del Ciclo Aura quedó oficialmente inaugurada en el Teatro Colón con una velada de apertura protagonizada por el reconocido violinista Maxim Vengerov junto a la pianista Polina Osetinskaya.
La noche contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito artístico y cultural, entre ellas Joaquín Furriel, Paloma Herrera, Silvina Chediek y Marcos López. También participaron el Director General del Teatro Colón, Gerardo Grieco, y el productor del ciclo, Mariano Nante.
Qué es el Ciclo Aura en el Teatro Colón
El Ciclo Aura regresa en 2026 con cuatro conciertos a lo largo del año.
Se trata de una coproducción entre el Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP, que reúne a grandes figuras de la música clásica internacional.
Próximos conciertos del Ciclo Aura 2026
3 de agosto: Gala Lírica
- Xabier Anduaga
- Hera Hyesang Park
- Orquesta del Ciclo Aura
- Dirección: Constantine Orbelian
28 de septiembre
- Pinchas Zukerman
- Amanda Forsyth
- Ensamble Musical de Buenos Aires
- Dirección: Gustavo Fontana
26 de octubre: Gala Lírica
- Freddie De Tommaso
- Nadine Sierra
- Orquesta del Ciclo Aura
- Dirección: Constantine Orbelian